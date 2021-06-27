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EĞİTİM

YKS maratonunda ikinci gün

Üç oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu dün başladı. 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu 2021-YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile saat 10.15'te başladı. Saat 15.45'te başlayacak olan Yabancı Dil Testi ise saat 17.45'te sona erecek.

Haber Merkezi AA
YKS maratonunda ikinci gün
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu dün Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başladı.

2021-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylara, soruları yanıtlamaları için 135 dakika süre verildi. Bugün Alan Yeterlilik Testi 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınav 13.15'te bitecek.

Yabancı Dil Testi ise 15.45'te başlayacak 17.45'te sona erecek.


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