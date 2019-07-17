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YKS sonuçları açıklandı - YKS sonuç görüntüleme

YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından 15-16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS'ye yönelik paylaşımda bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

  • "12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim."

ÖSYM tarafından 2019-YKS'ye yönelik değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, sınav sonuçlarına söz konusu adresten TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

YKS sonuçları açıklandı

YKS sonuçları açıklandı

​Adaylar sınav sonuçlarına TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.
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