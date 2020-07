YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti

ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar, tercihler sırasında kullanacakları puanları ise 2020 YKS sonuçları neticesinde öğrenecek. Bu yüzden de, üniversite sınavı sonuçları merakla bekleniyor. Bir milyonu aşkın adayın katılım gösterdiği sınavın sonuçları ise bu hafta açıklanacak.

27 Haziran'da başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu, Yabancı Dil Testi'yle sona ermişti. ÖSYM tarafından YKS oturumları soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı. Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına yks2020.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor. YKS sonuçları ise bu ay bitmeden online sistem üzerinden öğrencilerle paylaşılacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin güncellenen sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 28 Temmuz'dan açıklanacak. ÖSYM’nin, YKS sonuçlarını 10.00’da erişime açması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Adaylar, 28 Temmuz'da sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

ÖSYM SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT’de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

