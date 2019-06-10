YKS'ye dair bilinmesi gerekenler

Haber Merkezi 10 Haziran 2019, 01:22 Yeni Şafak

ÖSYM, 2019-YKS'ye girecek adaylar için sınavda dikkat edilmesi gerekenlerin neler olduğunu açıkladı. Haberimizde YKS tarihi, oturumlardaki sınav süresi ve soru sayıları ile sınava girişte adayların yanında bulundurması gerekenler ve sınava girişte yasak veya serbest olan araç, gereç ve eşyaların neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

