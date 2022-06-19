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EĞİTİM

YKS'de ikinci oturum heyecanı sona erdi

YKS maratonunda ikinci gün Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) sınavı için adaylar sınav merkezlerine geldi. Saat 10.15'te başlayan AYT sonra erdi, YDT ise saat 15.45'te başlayacak.

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Haber Merkezi Diğer
YKSde ikinci gün heyecanı sona erdi: AYT kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından bugün saat 10.15'te başlayan ikinci oturum AYT de sona erdi. 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanan sınavda 317 bin 765 kişi görev aldı.

Toplam 2 milyon 56 bin 512 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verildi. Başvuranlar arasında 7 bin 803 engelli aday da yer aldı.

Adaylar, AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru yanıtladı.

Üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) de bugün saat 15.45'te uygulanacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.


ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

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