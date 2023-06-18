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YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen ve 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

10:17 . 18/06/2023 Sunday
AA
Sınava giren adaylar, kontrollerin ardından salonlara alındı.

Sınava giren adaylar, kontrollerin ardından salonlara alındı.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı. 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345 bin 898 kişi görev alıyor.

Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilecek. Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 9 bin 528 engelli aday katılıyor.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.


YKS TYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
YKS TYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15’te başlayacak 13.00’te sona erdi. TYT’de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe, 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyal Bilimler testinde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı. Yaklaşık 3,5 milyon adayın başvurduğu sınav sonrası sınava dair yorumlar uzmanlar tarafından geldi. Peki YKS TYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mı? Hangi testler zordu? İşte soruların yanıtları ve Türkçe, Matematik, Fen bilimleri, Sosyal bilimleri testleri hakkındaki yorumlar.

2023 YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: Temel Yeterlilik Testi Soru ve Cevapları
2023 YKS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: Temel Yeterlilik Testi Soru ve Cevapları

YKS TYT soru ve cevap anahtarı sınava katılım sağlayacak adayların takibinde. İyi bir üniversite hayali kuran milyonlarca genç cumartesi günü TYT sınavına girdi. Adaylar yarın ise AYT ve YDT sınavında ter dökecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamındaki üniversite sınavı 3 oturum şeklinde uygulanacak. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve sınavda adaylara 165 dakika süre verildi. YKS sınavı tamamlanır tamamlanmaz TYT sorularını ve cevaplarını haberimizden PDF olarak bilgisayarınıza, telefon ya da tabletinize indirerek doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Peki, ÖSYM 2023 YKS soru ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS çıkmış soruları sorgulama ekranı.


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