YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu başladı

Sınava giren adaylar, kontrollerin ardından salonlara alındı.
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı. 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345 bin 898 kişi görev alıyor.
Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilecek. Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 9 bin 528 engelli aday katılıyor.
AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15’te başlayacak 13.00’te sona erdi. TYT’de adaylara 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf öğrenciler için ekstra 5 Felsefe, 20 Fen Bilimleri sorusu soruldu. Sosyal Bilimler testinde 5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe ile 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi; Fen Bilimlerinde ise 7 Fizik, 7 Kimya, 6 Biyoloji sorusu yer aldı. Yaklaşık 3,5 milyon adayın başvurduğu sınav sonrası sınava dair yorumlar uzmanlar tarafından geldi. Peki YKS TYT soruları nasıldı, zor muydu kolay mı? Hangi testler zordu? İşte soruların yanıtları ve Türkçe, Matematik, Fen bilimleri, Sosyal bilimleri testleri hakkındaki yorumlar.
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün tamamlandı. ÖSYM tarafından 17 ve 18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen üç farklı oturumdan oluşan üniversite sınavına yaklaşık 3 milyon 498 bin 18 öğrenci katılıyor. 18 Haziran Pazar ikinci oturumu yapılacak olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) saat 10.15’te, saat 15.15’te ise Yabancı Dil Testi (YDT) başlayacak. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci heyecanlı bir şekilde YKS (TYT -AYT) sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? TYT - AYT sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte soruların yanıtları.
Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Üniversite hayalini gerçeğe dönüştürmek adına yoğun bir çalışma dönemi geçiren binlerce öğrenci 17-18 Haziran tarihlerinde YKS sınavına girecek. Sınav esnasında terleme, titreme, kalp atışlarında hızlanma ya da karın ağrısı gibi durumlar adaylarda en çok yaşanan sıkıntılar arasında yer alıyor. Yaşanan bu belirtilerde ve sıkıntılarda yapılması gerekenlere ise uzmanından cevap geldi. YKS’de sınav esnasında yapılması ve dikkat edilmesi gereken hususlara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi. YKS maratonu, yarın adayların AYT ve YDT testlerini cevaplamalarıyla sona erecek. TYT sınavında özellikle Türkçe sorularının zorluğu adayları hayli terletti. Sınavın ardından soluğu sosyal medyada alan öğrencileri yorumları gündem oldu. Paylaşımlarda en çok 'Eyfel' sorusu öne çıktı. İşte öğrencilerin birbirinden komik YKS paylaşımları...
YKS TYT soru ve cevap anahtarı sınava katılım sağlayacak adayların takibinde. İyi bir üniversite hayali kuran milyonlarca genç cumartesi günü TYT sınavına girdi. Adaylar yarın ise AYT ve YDT sınavında ter dökecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamındaki üniversite sınavı 3 oturum şeklinde uygulanacak. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 olmak üzere toplam 120 soru soruldu ve sınavda adaylara 165 dakika süre verildi. YKS sınavı tamamlanır tamamlanmaz TYT sorularını ve cevaplarını haberimizden PDF olarak bilgisayarınıza, telefon ya da tabletinize indirerek doğru ve yanlışlarınızı görebilirsiniz. Peki, ÖSYM 2023 YKS soru ve cevap anahtarları ne zaman yayınlanacak? 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte YKS çıkmış soruları sorgulama ekranı.
2023 üniversite sınavı için heyecanlı bekleyişin sonuna yaklaşıldı. 17-18 Haziran'da uygulanacak. Geçtiğimiz yıl ilk kez YKS sınavının ilk ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi TYT 165 dakika uygulandı. Peki Üniversite sınavı YKS saat kacta başlıyor, kaçta bitiyor? YKS sınavı kaç saat sürüyor? İşte TYT, AYT, YDT oturumlarının sınav süreleri...
YKS; TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanan sınavlarından oluşmaktadır. YKS 2024 sınav tarihleri ÖSYM tarafından belirlenecek takvime göre belli oluyor. 2024 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi belli oldu mu, 2024 YKS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...
Hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi, öğrenciler kadar ebeveynlerin de büyük oranda kaygılı olduğunu ifade eden psikolojik danışman Bahadır Recep Gündüz, “Öncelikle YKS’nin zekayı ölçmediğini unutmamalı ve her şartta çocuğunuzu desteklemelisiniz. Şu zamanlarda sizlerin destekleri onlar için oldukça önemli” diyerek ebeveynlere tavsiyelerde bulundu.
YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmakta. ÖSYM geçen hafta YKS sınav giriş belgesi 2023'ü yayımladı. 17 – 17 Haziran tarihleri arasında TYT – AYT ve YDT oturumları yapılacak. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) sınavında depremzedelere ulaşım yardımı yapılacağı belirtilmişti. YKS sınav giriş yerleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile alınabiliyor. Peki, YKS sınav giriş yerlerine nereden öğrenilir?