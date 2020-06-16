Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem YKSye girecek yaklaşık 30 bin adayın sınav yerleri değiştirildi
EĞİTİM

YKS'ye girecek yaklaşık 30 bin adayın sınav yerleri değiştirildi

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, "YKS'ye başvuru yapan 2 milyon 437 bin 119 adayımızdan 29 bin 603'ünün sınav yerleri, talepleri üzerine değiştirildi" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Prof. Dr. Halis Aygün, ÖSYM olarak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2020-MSÜ) başvuranlardan, atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyenlerin, taleplerinin 29 Mayıs'ta alındığını ifade etti.

ÖSYM YKS adaylarının sınava giriş belgelerini erişime açtı
GÜNDEM
ÖSYM YKS adaylarının sınava giriş belgelerini erişime açtı
  • YKS'ye başvuran adayların atamalarının, ilgili sınava başvurularında birinci sırada tercih ettikleri sınav merkezlerine yapıldığını belirten Aygün, şu bilgileri verdi:

"Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle atandıkları sınav merkezinin bulunduğu ilden farklı bir ilde ikamet etmek zorunda kalan ve bu nedenle sınav merkezi değişikliği yapmak isteyen adayların sınav merkezi değişiklik talepleri, 29 Mayıs'ta alındı. Bu kapsamda YKS'ye başvuru yapan 2 milyon 437 bin 119 adayımızdan 29 bin 603'ünün sınav yerleri, talepleri üzerine değiştirildi. Aynı durumdaki 6 bin 250 MSÜ adayının da sınav merkezi değişiklik talepleri yerine getirildi."

YKS'ye girecek öğrencilere önemli duyuru: Nüfus müdürlükleri yarın açık olacak
GÜNDEM
YKS'ye girecek öğrencilere önemli duyuru: Nüfus müdürlükleri yarın açık olacak

ÖSYM'den YKS açıklaması: Yarın son gün
GÜNDEM
ÖSYM'den YKS açıklaması: Yarın son gün

Hatalı işlem yapan adaylara imkan tanındı

Halis Aygün, YKS'ye kaydını yapan ancak sınavı başvuru işlemlerinde hatalı veya eksik işlem yapmaları nedeniyle başvurularını tamamlayamayan adaylar için de 4 Haziran'da yeni imkan sağlandığını hatırlatarak, "Bu kapsamda 4 Haziran'da hatalı işlemleri nedeniyle başvurularını tamamlayamayan adaylara yönelik verilen yeni imkanla birlikte 3 bin 894 aday, YKS'ye girme hakkı elde etti." diye konuştu.

YKS hazırlık sürecinde son ay
GÜNDEM
YKS hazırlık sürecinde son ay

KDK devreye girdi 2 bin adayın YKS'ya giriş engeli kaldırıldı
GÜNDEM
KDK devreye girdi 2 bin adayın YKS'ya giriş engeli kaldırıldı
Abone Ol Google News
Çin yine virüs yuvası

Çin yine virüs yuvası

​Pekin'de vakalar patladı, tüm ülke alarma geçti.
Dünyanın en yüksekleri arasında olacak

Dünyanın en yüksekleri arasında olacak

​Cumhurbaşkanı törene katılmıştı 211 metreye kadar ulaştı.
Heykel Kılıçdaroğlu görüntülendi

​Sosyal medya CHP liderinin minyatür heykelini konuşuyor.
Cumhurbaşkanı duyurmuştu

Cumhurbaşkanı duyurmuştu

İşte A'dan Z'ye tamamlayıcı emeklilik sisteminin detayları.
Final için <br>karar verildi

Final için
karar verildi

Bu sezon Lizbon'da, 2021'de ise İstanbul'da.

​Vaka sayıları yeniden artışa geçmişken adliye kuyruğu...

Koronaya karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmalarında önemli gelişme.

Binlerce aracın geçtiği Unkapanı Köprüsü her taraftan dökülüyor.

​Ana-babalarından korkmuyorlar takipçi kaybetmekten korktukları kadar.

​BM, çocukları katleden Suudi Arabistan'ı görmezden geldi.
38 milyonluk bağış

38 milyonluk bağış

Trabzonspor, eski başkanlardan Muharrem Usta ile uzlaşmaya vardı.
Haftanın 11'i

Haftanın 11'i

Süper Lig'in 27. haftasında Karadeniz fırtınası esti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.