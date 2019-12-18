Gündem Yoğun sis koca şehri yuttu Sisten kaybolan kentte eşsiz manzara oluştu
ERZURUM

Yoğun sis koca şehri yuttu: Sisten kaybolan kentte eşsiz manzara oluştu

Erzurum'da etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Drone ile havadan görüntülenen, sisten kaybolan kentte eşsiz bir manzara oluştu.

Haber Merkezi DHA
Yoğun sis altındaki Erzurum
Yoğun sis altındaki Erzurum

Erzurum'da havanın ısınmasıyla birlikte yoğun sis etkili olmaya başladı. Kent merkezini kaplayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafikte zor anlar yaşayan sürücüler, yollarda güçlükle ilerledi. Yoğun bir sis bulutu altındaki kent, drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

DHA
Yoğun sis altındaki Erzurum

SALI GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Bu arada, Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, dün saat 13.00'te başlayan yoğun sisin bugün de etkili olacağını belirtti. Yetkililer, sisli havanın önümüzdeki hafta Salı gününe kadar etkisini göstereceğini ifade etti. Meteoroloji yetkilileri ayrıca, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da da sisli havanın hakim olacağını kaydetti.

DHA
Yoğun sis altındaki Erzurum

DHA
Yoğun sis altındaki Erzurum

DHA
Yoğun sis altındaki Erzurum

DHA
Yoğun sis altındaki Erzurum

DHA
Yoğun sis altındaki Erzurum

DHA
Yoğun sis altındaki Erzurum

DHA
Yoğun sis altındaki Erzurum
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