Gündem Yoğun sis nedeniyle üç kentte uçak seferleri iptal edildi
MARDİN

Yoğun sis nedeniyle üç kentte uçak seferleri iptal edildi

Mardin ve çevre illerde dün geceden itibaren etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesini kısalması nedeniyle özellikle sürücüler zor anlar yaşadı. 3 kentte uçak seferleri iptal edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Yoğun sis nedeniyle üç kentte uçak seferleri iptal edildi
Foto/arşiv

Mardin, Diyarbakır ve Batman'de dün gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Yollarda ilerlemekte güçlü çeken sürücülerden bazıları, dinlenme tesislerine araçlarını çekerek sis etkisinin azalmasını bekledi.

Birçok noktada tedbir alan polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Diyarbakır, Batman ve Mardin'e sabah saatlerinde yapılması beklenen uçak seferleri de iptal edildi.

İstanbul’da yağmur sonrası trafik durma noktasına geldi
GÜNDEM
İstanbul’da yağmur sonrası trafik durma noktasına geldi

Edirne'yi şiddetli yağış vurdu: Karayolu kapandı vatandaş ev ve araçlarda mahsur kaldı
FOTOĞRAF 17
Title
Aşırı yağış yüzünden Enez ilçesinde bağlı Abdurrahim, Vakıf ve Sultaniçe köylerindeki çok sayıda evi su bastı.
Title
Haber verilmesi üzerine Edirne AFAD Müdürlüğü, Enez Kaymakamlığı ve Enez Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.
Title
Suların yükselmesi nedeniyle evlerinde ve araçlarda mahsur kalanlar kurtarıldı.
Title
Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, AA muhabirine, aşırı yağış sebebiyle bazı köylerde sıkıntı yaşandığını belirtti.
Title
Şu an için ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını, yağışın sürdüğünü ifade eden Göktaş, \"Tüm köylerimizle iletişim halindeyiz. Kapalı köy yolu yok. Su yükselmesiyle ilgili ihbarlar geliyor. Bazı köylerimizde yağış devam ediyor. Su yükselmesine binaen arkadaşlarımız ve AFAD ekipleri müdahale ediyor.\" dedi.
Title
Vakıf köyünde ani su yükselmesi nedeniyle araçta mahsur kalan 5 kişinin kurtarıldığı bilgisini veren Göktaş, bu kişilerin pansiyona yerleştirildiğini söyledi.
Title
Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de belediye ve kaymakamlık ekiplerinin koordineli şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi.
Title
Yağışın devam ettiği bölgede ekipler, arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Title
Keşan- Enez yolu Şabanmera yol ayrımından itibaren trafiğe kapanırken, bazı araçlar su dolu yollarda mahsur kaldı.
Title
Trafiğin yeniden ulaşıma açılabilmesi için Enez ve Keşan Kaymakamlığı ile belediye ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Title
Bu arada trafiğe kapanan yolda iki araçta mahsur kalan 6 kişi ise Enez Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme ekipleri tarafından kurtarıldı. <br>
Title
Title
Title
Edirne’nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı.
Title
Edirne’nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı.
Title
Edirne’nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı.
Title
Edirne’nin Enez ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşları AFAD ekipleri kurtardı.
Edirne'yi şiddetli yağış vurdu: Karayolu kapandı vatandaş ev ve araçlarda mahsur kaldı
Edirne'de şiddetli yağış nedeniyle araçlarında ve evlerinde mahsur kalanları AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı. Yoğun yağmur nedeniyle Keşan - Enez ilçeleri arasındaki karayolu da trafiğe kapandı.


Borsada bir rekor daha

Borsada bir rekor daha

​Tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
Sanayide çarklar dönüyor

Sanayide çarklar dönüyor

​Büyümenin öncü göstergesi yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.
Prof. Dr. Kara: Omicron varyantı hücreye daha kolay girebiliyor

​ÖSYM son dakika olarak duyurdu.

​Dokuz terörist etkisiz hale getirildi

​Milyonlarca çalışanın alacağı ücret belli olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.