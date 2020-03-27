Gündem Yok artık dedirten olay Kapalı olması gereken kahvede kumarda yakalandılar
BURSA

Yok artık dedirten olay: Kapalı olması gereken kahvede kumarda yakalandılar

Bursa'da, kahvehaneye yapılan baskında, kumar oynatan iş yeri sahibi gözaltına alındı, kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 4 bin 900 lira para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen kahvehane mühürlendi.

Haber Merkezi DHA
Kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayanlar yakalandı.
Kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayanlar yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Ekipler, kahvehaneye baskın düzenledi. Polis, ruhsatsız olduğu tespit edilen kahvehanedeki 16 kişiden 4'ünü kumar oynarken suçüstü yakaladı. İş yerinde yapılan aramada, kumar oynarken kullanıldığı belirlenen 320 lira ve çok sayıda oyun kartı ele geçirildi. Paraya ve oyun kartlarına el konuldu.

KAHVEHANE SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI

Çıkar amaçlı oyun oynadığı tespit edilen 4 kişiye, toplam 4 bin 900 lira para cezası kesildi. Kahvehanede kapalı olmasına rağmen oyun oynayan 11 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderildi. Ruhsatsız olduğu tespit edilen kahvehane mühürlenirken, iş yeri sahibi Ş.E. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA
Kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynayanlar yakalandı.

DHA
Kahvehane mühürlendi.

Bu kadarına pes: Koronavirüs yasaklarından kaçmak için bakın ne yaptılar
FOTOĞRAF 3
Title
Tarsus ilçesi Caminur Mahallesi'nde bulunan Kleopatra Hamamı korona virüs nedeniyle iş yeri sahibi A.S. tarafından kapatıldı. İşletme sahibi A.S. Ankara'ya gitmesini fırsat bilen çalışan M.G. hamamın salonunu kahvehaneye çevirdi.
Title
M.G. adlı çalışan 2 masa kurarak arkadaşlarını davet etti. Hamamda kumar oynattığı ihbarı alan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, söz konusu hamama baskın düzenledi. İçeriye giren polis ekiplerini gören kişiler şaşkınlık yaşadı.
Title
Polis, 10 kişiye toplamda 47 bin 670 TL idari para cezası kestdi. Polis ayrıca M.G. isimli şahsa kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem gerçekleştirdi.
Bu kadarına pes: Koronavirüs yasaklarından kaçmak için bakın ne yaptılar
Mersin'in Tarsus ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi. İhbar üzerine hamamı basan polisleri karşılarında gören vurdumduymaz kişiler büyük şaşkınlık yaşadı. Polis, yasaklara uymayan 10 kişiye toplam 47 bin 670 TL ceza kesti.


Abone Ol Google News
Eğlence için yapmış!

Eğlence için yapmış!

"​Hastanede 6 koronalı var" yalanını yayan provokatör evinden alındı.
Bunun adı vandallık

Bunun adı vandallık

​Yaptıkları kaza sonrası yardıma gelen sağlıkçıları darp ettiler.
Evinizde kalın yemeğiniz bizden

Evinizde kalın yemeğiniz bizden

​İstanbul Valisi Yerlikaya 65 yaş üstü vatandaşlar için kararı açıkladı.
İnsanlık suçu işlediler

İnsanlık suçu işlediler

​İtalya'nın eski başbakanı Salvini'den Çin'e koronavirüs suçlaması.
Şehir hastanesi koronaya hazır

Şehir hastanesi koronaya hazır

270 yoğun bakım odası, 310 poliklinik ve 40 ameliyathanesiyle...
Bir CHP klasiği

Bir CHP klasiği

Köylüleri geri çevirdiler, AK Partili belediyeye de ceza kestiler.

Avrupa panikte!

Avrupa panikte!

​İtalya Yunanistan'ın, Almanya ve Çekya da İtalya'nın malzemelerine el koydu.
Bu başarı hepimizin

Bu başarı hepimizin

​Milyonlar evde, en kalabalık tarihi meydanlar boş kaldı...

Lige play-off<br>mu geliyor?

Lige play-off
mu geliyor?

​​UEFA Asbaşkanı Michele Uva resmen açıkladı.
İngiltere İtalya'yı geçebilir

İngiltere İtalya'yı geçebilir

​Vaka sayısı açıklananın çok üstünde.
Evlerde test dönemi

Evlerde test dönemi

Koronavirüsle mücadelede yeni evreye geçilebilir.
Çalışmalar son sürat ilerliyor

Çalışmalar son sürat ilerliyor

​Türkiye'nin en yükseğinde 193 metreye ulaşıldı.
Fransa Alman ordusundan<br> yardım bekliyor

Fransa Alman ordusundan
yardım bekliyor

Sağlık sistemi çöküşün eşiğinde olan Fransa, Almanya'dan yardım talebinde bulundu.
Koronavirüs Osmanlı'daki <br>adayı hatırlattı

Koronavirüs Osmanlı'daki
adayı hatırlattı

​Dönemine göre ileri düzey sistemi şaşırttı.
Beşiktaş'a<br>açık kapı bıraktı

Beşiktaş'a
açık kapı bıraktı

​Trezeguet transfer iddialarına yanıt verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.