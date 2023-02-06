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YÖK Başkanı Özvar Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelere, diğer illerdeki tıp fakültelerinde görevli olan sağlık personellerinin intikal edeceğini açıkladı.

22:19 . 6/02/2023 Pazartesi
AA
YÖK Başkanı Erol Özvar

YÖK Başkanı Erol Özvar

Erol Özvar, Twitter'dan yaptığı açıklamada, tüm üniversitelerin akademik, idari personeli ve öğrencilerle depremden etkilenen vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

Özvar, bölgedeki üniversite kampüslerinde il afet koordinasyon kurullarıyla işbirliği içerisinde vatandaşlara sıcak yemek ve içecek dağıtımı yapıldığını, başta yurtlar olmak üzere üniversitelerin elverişli kapalı mekanlarında depremzedelere barınma hizmeti verildiğini duyurdu.

"Bölge dışındaki üniversitelerin tıp fakültelerinin sağlık personeli depremzedelere sağlık hizmeti sunmak üzere bölgeye intikal etmiştir." bilgisini veren Özvar, üniversitelerdeki iş makineleri ve gerekli ekipmanın, arama kurtarma çalışmalarında kullanılmak üzere bölgeye sevk edilmesine başlandığını kaydetti.

Özvar, "Üniversitelerimizin ilgili öğrenci kulüpleri ve uzman öğretim elemanları arama kurtarma çalışmalarına katılmak amacıyla bölgeye hareket etmiştir. Üniversitelerimiz Kızılayın kan verme kampanyasına katılmaktadır. Deprem afetiyle mücadelede meydana gelebilecek gelişmelere göre önümüzdeki günlerde yükseköğretime dair yeni tedbirler alınacaktır. Devlet ve millet olarak birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bu afetin de üstesinden geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.


#YÖK Başkanı Erol Özvar
#Kahramanmaraş
#deprem
8 dakika önce
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YÖK Başkanı Özvar Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu
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