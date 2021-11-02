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EĞİTİM

YÖK Başkanı Özvar: Öğrencilerde aşılanma oranı yüzde 79

YÖK Başkanı Erol Özvar, yüksek öğretimde aşılı öğrenci ve öğretim elemanları oranını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
YÖK Başkanı Özvar: Öğrencilerde aşılanma oranı yüzde 79
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YÖK Başkanı Erol Özvar, "Kovid-19 aşıları; Üniversitelerde öğrencilerde aşılanma oranı yüzde 79'a ulaşmış, öğretim elemanlarında ise yüzde 90 seviyelerini geçmiştir" dedi.

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