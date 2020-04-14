YÖK Başkanı Saraç açıkladı: ALES'e girme şartı artık aranmayacak

Bakan Selçuk'tan velilere mesaj

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Korona virüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında eğitime ara verilmesi ve hemen akabinde uzaktan eğitime başlanılmasının ardından bir video paylaştı. Bakan Selçuk, paylaştığı video da uzaktan eğitim gören öğrencilerin velilerine 'İyi ki varsınız' mesajı verdi.