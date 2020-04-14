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YÖK Başkanı Saraç açıkladı: ALES'e girme şartı artık aranmayacak - Son dakika haberleri

YÖK Başkanı Saraç açıkladı: ALES'e girme şartı artık aranmayacak

YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak" dedi.

Haber Merkezi İHA
YÖK Başkanı Yekta Saraç
YÖK Başkanı Yekta Saraç

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

  • "Bugünlerde bilhassa salgına yönelik aldığımız tedbirler kapsamında sürecin asgari mağduriyetlerle yürütülmesine dair çalışmalarımıza ek olarak ülkemizdeki eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik de kararlar almaktayız.
  • Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES’e girme şartı artık aranmayacak.
  • Bilindiği üzere YÖK olarak son dönemde "YÖK 100/2000 Doktora Projesi" gibi projeler ile doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe de katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun."

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