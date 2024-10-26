'Yok' denilen kuyulardan petrol fışkırıyor: Türkiye'nin ihtiyacının onda birini tek başına karşılayacak

Cumhuriyet tarihinin karada gerçekleşen en büyük petrol keşfi hakkında Bingöl'de konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Gabar'daki rezerv günlük tüketimimizin onda birini tek başına karşılayacak" dedi. Yılmaz, "Türkiye'yi enerji yarışının dışında bırakmak isteyenlere inat, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttüğümüz güçlü ve milli enerji politikalarımızdan asla taviz vermeyeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı', enerjide dışa bağımlılığı bitirdiğimiz, enerjide bağımsız olduğumuz bir yüzyıl olacaktır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir dizi program ve açılışlara katılmak üzere geldiği memleketi Bingöl'de Karlıova ilçesinde düzenlenen 'Doğal Gaz Meşale Yakma Töreni'ne katıldı. Törende Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Vali Ahmet Hamdi Usta, İlçe Belediye Başkanı Veysi Bingöl ile vatandaşlar yer aldı.
'TERÖRÜ BİR KEZ DAHA LANETLİYORUM'
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Son günlerde terör nedeniyle şehit olan kardeşlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Aileleri başta olmak üzere çalışma arkadaşlarına, tüm milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü hangi ad altında olursa olsun, kimden gelirse gelsin, her türlü terörü lanetlediğimizi bir kez daha buradan ifade etmek istiyorum. Bu bölgemiz Karlıova, özellikle terörden çok çekmiş bir bölgemiz. Terörün maliyetlerini, topluma ne kadar büyük bedeller ödettiğini gayet iyi bilen yöremiz. Buradan terörü bir kez daha lanetliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, daha çok çalışarak kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi daha çok yücelterek yolumuza devam edeceğimizi, terörle de kararlı ve azimli bir şekilde mücadelemizin devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Bir yandan da demokrasimizi geliştirmeye, ülkemizin her bir beldemizi, yöremizi kalkındırmaya devam edeceğimizi de özellikle vurgulamak istiyorum.
'BİRÇOK YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK'
İlçede birçok yatırımın gerçekleştirildiğini ifade eden Yılmaz, "Doğal gaz sadece bir ısınma sağlamıyor bir taraftan hava kalitesini arttırıyor. İlçemizin artık çok daha temiz bir havası olacak, özellikle kışın çevresel açıdan çok daha sağlıklı hale gelmiş olacak. İnsanların sağlığı açısından da bu çok kıymetli. Doğal gazın kullanıldığı ortamlarda insan sağlığının da çok daha iyi bir noktaya geldiğini biliyoruz. Bingöl'ümüzün her ilçesine hizmet götürmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Karlıova'mızı da bu güzelliklerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hiçbir zaman, hiçbir ayrım yapmadan her bir ilçemize, her bir beldemize, her bir köyümüze hizmet etmek gayreti içindeyiz. Karlıova'ya bugüne kadar duble yollardan işte hükümet konaklarına, sağlık tesislerine, eğitim tesislerinden göletlere, kırsal alandaki yatırımlara, köylerdeki yatırımlarımıza varıncaya kadar birçok yatırım gerçekleştirdik. Bugün de çok şükür doğal gazla bunu taçlandırıyoruz.
'TARİHİMİZİN EN BÜYÜK DOĞAL GAZ KEŞFİNİ YAPTIK'
'HUZUR İKLİMİNİN DEĞERİNİ HEP BİRLİKTE BİLECEĞİZ'
Doğalgaz Meşale Yakma Töreni'mizin tüm Karlıova'mıza, Bingöl'ümüze, insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla halka hizmetkar olma anlayışıyla yolumuza devam edeceğimizi, boş polemiklerle, ideolojik çatışmalarla enerjimizi harcamayacağımızı özellikle ifade etmek istiyorum. Birlik içinde, beraberlik içinde bütün farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, demokrasi içinde, hukuk içinde güçlenerek yolumuza devam edeceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum" dedi.
'2025 YILINDA EĞİTİME YÜZDE 14,8 PAY AYIRDIK'
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, daha sonra Bingöl Üniversitesi'nde düzenlenen 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.
Yılmaz, yükseköğretimin en çok yatırım yapılan alanların başında geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Hep ifade ettik, tekrar ifade etmek istiyorum. Bu yaşananlar, bizi yolumuzdan alıkoymayacak. Tam aksine daha fazla azimle, daha fazla kararlılıkla çalışmamıza, daha üretmemize vesile olacak. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milli birliğimize, kardeşliğimize kasteden bu terör odaklarına ve onların arkasındaki karanlık yapılara en güzel cevabı; birliğimizi, kardeşliğimizi daha fazla yücelterek ve daha fazla da çalışarak ter dökerek vereceğiz, devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl mezunlarımızı kariyer yolculuklarına uğurladık. Şimdi de sizlerle aynı heyecanla yeni başarılara 'Merhaba' diyoruz. Bu vesileyle eğitim alanında her zaman 'En öncelikli konumuz' diyen, bu alana hükümetlerimizin ilk yılından itibaren bütçelerden en büyük payı ayıran, 81 ilimizin üniversitelere kavuşmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da sizlere en kalbi selamlarını ve başarı dileklerini iletmek istiyorum.
Üniversiteler, bir toplumun yarınlarını inşa eden ilim ve irfan kurumlarıdır. Üniversitelerin güçlendiği toplumlar, bilgi ile yoğrulmuş bir irade ve yine bunu çevreleyen bir şuurla geleceğe yürürler. Bu gerçekten hareketle yükseköğretim, her zaman üzerinde hassasiyetle durduğumuz ve en çok yatırım yaptığımız alanların başında gelmektedir. Geçtiğimiz gün, Gazi Meclis'imizde görüşmelerine başladığımız 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifimizde de eğitimi yine en öncelikli meselemiz olarak gördük. Merkezi Yönetim Bütçesi'nden 2002 yılında yalnızca yüzde 9,4 seviyesinde pay alan eğitime, 2025 yılında yüzde 14,8, yaklaşık yüzde 15, en büyük payı ayırdık ve böyle de devam edeceğiz inşallah. Üniversitelerin ülkemizin her köşesine, doğudan batıya yaygınlaştırarak yükseköğretimde ihtisaslaşmayı ve güçlü akademik performansı teşvik ettik."
'BUGÜN ÜNİVERSİTEMİZ HER ZAMANKİNDEN DAHA ÖZGÜR'
Eğitim yatırımları ile okullaşma oranında artışın sağlandığını ifade eden Yılmaz, üniversiteye gidişte yaşanan katsayı adaletsizliklerine son vererek, her öğrencinin eşit şartlarda eğitim yarışına katılmasını sağladıklarını söyledi. Yılmaz, "Bunlar, Türkiye'nin ayıbıydı; aynı zamanda bir demokrasi ayıbıydı. Çok şükür bugün ne katsayı zulmü var ne de başörtüsü yasağı gibi saçma birtakım tabular kaldı memleketimizde. Bir taraftan altyapıya yatırım yaktık, diğer taraftan bu demokratik adımları attık ve bugün üniversitemiz her zamankinden daha özgür, daha bilimsel bir ortamda yoluna devam ediyor. 2002 yılında 76 olan yükseköğretim kurumu sayısını bugün 209'a çıkarttık ve öğrenci sayısı bu süreçte 7 milyonu aşmış durumda. Bu yatırımlar sayesinde üniversitelerimizin yaygınlaşmasıyla birlikte okullaşma oranlarında da önemli bir artış sağlandı. 2003 yılında yüzde 15 olan yükseköğretimde net okullaşma oranı, bugün yüzde 50'ye ulaştı. Özellikle bu noktada kadınların, genç kızların yükseköğretimdeki net okullaşma oranının yüzde 14'ten yüzde 51'e çıktığını iftiharla ifade etmek isterim. Göreve geldiğimizde yaklaşık 64 bin olan öğretim elemanı sayısını 185 bine çıkararak, Türkiye'yi öğretim elemanı sayısı bakımından OECD ülkeleri arasında 8'inci sıraya taşıdık. Bu sayısal artış, bilimsel çalışmalara da yansıdı. Ülkemizi bilimsel yayınlar bakımından dünya sıralamasında 29'uncu sıradan 17'nci sıraya yükselttik, inşallah ilk 10 ülke arasında girdiğimiz günleri de hep birlikte göreceğiz" dedi.
'BİRBİRİNİN KOPYASI OLAN ÜNİVERSİTELER İSTEMİYORUZ'
Cevdet Yılmaz, "Yurt kapasitemizde de büyük ölçüde artışlar yaptık. Yine iktidara geldiğimizde sadece tüm Türkiye'de 182 bin yatak kapasitesi varken; bugün 993 bin yatak kapasitesine ulaştık. Yatırımlarımız devam ediyor, yakın bir gelecekte inanıyorum ki 1 milyon sayısını da aşacağız. Sadece yatak kapasitesini arttırmakla kalmadık, kaliteyi de arttırdık. ODTÜ'de okudum, lisans süresince 5 yıl boyunca da ODTÜ'deki yurtlarda kaldım. 6 kişilik bir odamız vardı, daracık bir mekanımız vardı, o şartlarda okuduk. Bugünkü yurtlar gerçekten çok daha konforlu. 1 kişilik, 3 kişilik yatakların olduğu, çok daha konforlu şartların olduğu yurtlarımız var; çok şükür. Bingöl Üniversitemiz de tabii ki payını alıyor. Ayrıca başvuran tüm öğrencilerimize burs ya da kredi desteği vererek ekonomik açıdan da gençlerimizin yanında olduk. Dünyada yükseköğrenimde parasız eğitim veren nadir ülkelerden biri, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunu sağlayan Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Meclis'imize de şükranlarımızı sunuyoruz. Yükseköğretim, pahalı bir eğitimdir. Dünyanın birçok yerinde çok büyük bedellerle insanlar bu eğitimi alıyorlar.
Yükseköğretim kurumlarımız bulundukları şehrin ve bölgenin ihtiyaçlarına göre çeşitli alanlarda bölgesel kalkınmaya katkı sunmaktadırlar. Hep altını çizerim, burada da çizmek istiyorum. Birbirinin kopyası olan üniversiteler istemiyoruz. Farklılaşan üniversiteler istiyoruz. İçinde bulunduğu bölgeye göre, şartlara göre, kendisini konumlandıran, farklılaşan hem kendi gelişimini sağlayan hem de çevresini geliştiren bir üniversite istiyoruz. Araştırma ve geliştirme girişimleri aracılığıyla yenilikçilik ve girişimciliği teşvik ederek, yerel sanayilere doğrudan fayda sağlamak, üniversitelerin önemli bir fonksiyonudur. Üniversite, şehirden, içinde yaşadığı bölgeden kopuk bir yapıda olmamalı. Üniversitenin etrafında fiziki duvarlar olabilir ona bir şey demiyorum; ama üniversitelilerin zihninde zihinsel duvarlar kesinlikle olmamalıdır" diye konuştu.
Yılmaz, törenin ardından Bingöl Üniversitesi Geliştirme Vakfı Temel Atma Töreni'ne katıldı.