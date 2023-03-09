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YÖK: Üniversite adayları YKS’de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf

YÖK: Üniversite adayları YKS’de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf

13:07 . 9/03/2023 Perşembe
DHA

YÖK: Üniversite adayları YKS’de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf

Ayrıntılar geliyor...



#YÖK
#YKS
#sınav
33 dakika önce
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YÖK: Üniversite adayları YKS’de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf
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