YÖK: Üniversite adayları YKS’de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf
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33 dakika önce
YÖK: Üniversite adayları YKS’de 12. sınıf ikinci dönem müfredatından muaf
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