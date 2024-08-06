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YÖK üniversitelere yazı gönderdi: Sahte diplomalara karşı uyardı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), "Sosyal medyada bazı hesaplardan, Türkiye'deki birçok farklı üniversitenin fakültelerine ait sahte diploma satışı yapılıyor" haberleri üzerine harekete geçti. Tüm mezun bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmasının ivedilikle tamamlanması istendi.

15:07 - 6/08/2024 Salı
AA
YÖK, üniversitelere "Basında Yer Alan Sahte Diploma ile İlgili Haber" konulu yazı gönderdi.
YÖK, üniversitelere "Basında Yer Alan Sahte Diploma ile İlgili Haber" konulu yazı gönderdi.

Yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmaması nedeniyle e-Devlet üzerinden sorgulama ve doğrulamanın yapılamamasından kaynaklanacak sorunların sorumluluğunun ilgili yükseköğretim kurumunda olduğu bildirildi.


YÖK'ten, üniversitelere "Basında Yer Alan Sahte Diploma ile İlgili Haber" konulu yazı gönderildi.


Yazıda, son günlerde bazı yazılı basın yayın kuruluşlarında
"Sosyal medyada bazı hesaplardan, Türkiye'deki birçok farklı üniversitenin fakültelerine ait sahte diploma satışı yapılıyor"
şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Yükseköğretim kurumları tarafından YÖKSİS'e aktarılan öğrenci bilgileri kullanılarak e-Devlet kapısı üzerinden öğrenci ve mezun belgeleri oluşturulduğu hatırlatılan yazıda, şunlar kaydedildi:

"e-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan kişiler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adı altında yer alan bölümde 'Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama' kısmına giriş yaparak, kendi mezuniyet bilgilerini içeren belgeyi bastırarak bu belgeyi beyan edecekleri kamu kurumu veya özel şirkete verebilmektedir. Mezun belgesinin sağ üst köşesinde bulunan barkod üzerinde kişiye özel bir numara bulunmaktadır. Diploma ile ibraz edilecek bu belgeyi alan kişiler istedikleri takdirde barkod numarasını kullanarak yine e-Devlet kapısı üzerindeki 'Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama' bölümünden belgenin doğrulamasını yapabilmektedir. Belgedeki bilgiler ile diploma üzerindeki bilgilerin aynı olması ile diplomanın doğruluğu teyit edilebilmektedir"


Yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmaması nedeniyle e-Devlet üzerinden "Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama" ve Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama" yapılamamasından kaynaklanacak sorunların sorumluluğunun ilgili yükseköğretim kurumunda olduğu belirtilen yazıda, bu sebeple tüm mezun bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmasının ivedilikle tamamlanması istendi.



#sahte diploma
#Yükseköğretim Kurulu
#YÖK
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