YÖK üniversitelere yazı gönderdi: Sahte diplomalara karşı uyardı

Yükseköğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin bilgilerinin YÖKSİS'e aktarılmaması nedeniyle e-Devlet üzerinden sorgulama ve doğrulamanın yapılamamasından kaynaklanacak sorunların sorumluluğunun ilgili yükseköğretim kurumunda olduğu bildirildi.

"e-Devlet kapısından T.C. kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapan kişiler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı adı altında yer alan bölümde 'Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama' kısmına giriş yaparak, kendi mezuniyet bilgilerini içeren belgeyi bastırarak bu belgeyi beyan edecekleri kamu kurumu veya özel şirkete verebilmektedir. Mezun belgesinin sağ üst köşesinde bulunan barkod üzerinde kişiye özel bir numara bulunmaktadır. Diploma ile ibraz edilecek bu belgeyi alan kişiler istedikleri takdirde barkod numarasını kullanarak yine e-Devlet kapısı üzerindeki 'Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama' bölümünden belgenin doğrulamasını yapabilmektedir. Belgedeki bilgiler ile diploma üzerindeki bilgilerin aynı olması ile diplomanın doğruluğu teyit edilebilmektedir"