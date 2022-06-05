YÖK'e algı operasyonu: İstifa baskısı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Son atamalar, YÖK içinde yeni bir soluk ve yeni bir vizyon için yapılmış görev değişimi olarak yorumlandı.

Ayrıca YÖK Başkanı Erol Özvar'ın iddia edildiği gibi biri yada birileriyle çatışma yaşadığına dair bir delil ya da şahit ortada bulunmuyor.