Gündem YÖKe algı operasyonu İstifa baskısı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
ANKARA

YÖK'e algı operasyonu: İstifa baskısı iddiaları gerçeği yansıtmıyor

Yüksek Öğretim Kurulundaki (YÖK), kan değişimi muhalif kesimlerin yine algı operasyonuna konu oldu. Üyelere istifa baskısı ve tasfiye iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
YÖKe algı operasyonu: İstifa baskısı iddiaları gerçeği yansıtmıyor
Arşiv

Son atamalar, YÖK içinde yeni bir soluk ve yeni bir vizyon için yapılmış görev değişimi olarak yorumlandı.

Ayrıca YÖK Başkanı Erol Özvar'ın iddia edildiği gibi biri yada birileriyle çatışma yaşadığına dair bir delil ya da şahit ortada bulunmuyor.

YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi
GÜNDEM
YÖK'te görev değişikliği: 6 üyenin görevlerine son verildi 5 yeni üye seçildi
260 bin metreküp çamur

260 bin metreküp çamur

​Van Gölü'nde dip temizliği sürüyor.
LGSye girenler dikkat

LGS'ye girenler dikkat

Merkezi sınavın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
BMden Kızıldenizde çevre felaketi uyarısı: Altı ülke tehlikede

Tıp profesörü hayalini gerçekleştirmek için 54 yaşında diploma aldı.

Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti

Siyah akıyor: Uzmanlar tehlikeye dikkat çekti.

​Çalınan otomobilini parçalanmış halde buldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuştu: Çiftçi ve memura müjde
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda konuştu: Çiftçi ve memura müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı kapanış konuşmasını yaptı. Burada çiftçi ve memura müjde veren Erdoğan "TMO sert ekmeklik buğdaya ton başına 6 bin 50 TL alım, bin lira prim bedeli olmak üzere 7 bin 50 lira ödeme yapacaktır. Ofisimizin arpa alım fiyatı ise ton başına 5 bin 500 lira alım, 500 prim bedeli olmak üzere 6 bin TL olarak belirlenmiştir" dedi. Erdoğan "3600 ek göstergede nihayet çalışmayı tamamladık. Yarınki Kabine Toplantısı'nın ardından bu hazırlığı detaylarıyla anlatacağım" diye konuştu.
Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü dokuz kişi yaralandı
Gündem

Kırklareli'nde askeri araçla otomobil çarpıştı: Bir kişi öldü dokuz kişi yaralandı

Kırklareli'nde B.Ö. idaresindeki 39 EY 937 plakalı askeri minibüs ile S.Ç'nin kullandığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait 39 DP 636 plakalı otomobil, Tozaklı kavşağında çarpıştı. Kazada sürücüler B.Ö. ve S.Ç. ile araçlardaki sekiz kişi yaralandı. Yaralılardan İlkokul Müdürü İbrahim Dalkılıç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Kazada yaralanan altısı askeri personel dokuz kişinin tedavisi sürüyor.
Yürek ısıtan görüntüler sonrası Bakan Koca'dan güzel haber: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak
Gündem

Yürek ısıtan görüntüler sonrası Bakan Koca'dan güzel haber: Elif ve kardeşleri yakında kavuşacak

Ameliyat olan kardeşleri Elif'i hastane odasının penceresinde gören küçük çocukların duygulandıran videosu sosyal medyada gündem olmuştu. Yürekleri ısıtan görüntü sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan küçük Elif'in sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.