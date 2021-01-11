Gündem Yoklama kaçağı genç dur ihtarına uymadı kaza yaptı 16 bin 450 TL ceza yedi
DENİZLİ

Yoklama kaçağı genç dur ihtarına uymadı kaza yaptı: 16 bin 450 TL ceza yedi

Yoklama kaçağı genç dur ihtarına uymadı kaza yaptı: 16 bin 450 TL ceza yedi

Denizli’de hafta sonu kısıtlamasını ihlal eden 3 arkadaş polisin dur ihtarına uymayarak kaza yaptı. Sürücü ehliyetsiz ve yoklama kaçağı çıkarken gazetecilere, "Niye çekiyorsunuz ben onu anlamadım. Çekmeyin abi" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi İHA
Dayısının aracıyla kaza yapan asker kaçağı genç, kendisini çekenlere de tepki gösterdi.
Dayısının aracıyla kaza yapan asker kaçağı genç, kendisini çekenlere de tepki gösterdi.

Denizli Pamukkale'de hafta sonu kısıtlamasında denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü 22 yaşındaki Ç.S. kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalaması sonucunda araç park halindeki bir otomobile çarparak kaza yaptı. Otomobilin içerisinde bulunan E.A, K.K ve sürücü sırayla dışarıya çıkarıldı. Polis ekiplerinin neden kaçtınız sorusunu yanıtsız bırakan 3 arkadaşın kimlik kontrollerinin yapıldığı sırada otomobil sürücüsünün yoklama kaçağı ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.

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'ABİ SİZ NİYE ÇEKİYORSUNUZ Kİ?'

Aracın ruhsatı dayısının üzerine olduğu için otomobil sürücüsü telefonla dayısını arayarak polis ile konuşturdu. Dayı yasaktan dolayı aracını almaya gelmeyeceğini söylerken, polis ise yasak olduğu halde aracı neden başkasının kullanmasına izin verdiğini sordu. O anları görüntüleyen gazetecileri fark eden sürücü, “Abi siz niye çekiyorsunuz ki, ben onu anlamadım. Çekmeyin abi Allah Allah” diyerek tepki gösterdi.
16 BİN 450 TL CEZA YEDİ

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp kaza yapan şoföre, dur ihtarına uymamaktan, ehliyetsizlikten ve trafiği tehlikeye sokmaktan 8 bin 350 TL, arkadaşları E.A. ve K.K’ye maske takmama ve sokağa çıkma kısıtlaması ihlalinden 8 bin 100 TL cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

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