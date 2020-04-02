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EĞİTİM

YÖK'ten üniversite öğrencileri için koronavirüs düzenlemesi: İsterlerse kaydı dondurabilecekler

YÖK Yürütme Kurulu, 2019-2020 bahar yarıyılıyla sınırlı olmak kaydıyla isteyen öğrenciler için kayıt dondurma hakkı getirdi. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak. Lisansüstü öğrencilerin tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve kayıt altına alınması şartıyla dijital imkanlar ile de yapılabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dünyayı etkisi altına alan küresel salgın Kovid-19 nedeniyle eğitim öğretim gördükleri illerden memleketlerine dönen üniversite öğrencileri, internet erişimi, bilgisayar temini gibi olanakları sağlamakta zorlandıklarını belirterek Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) uzaktan devam edemedikleri dersler için mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Türkiye’de de alınan önlemler kapsamında uzaktan eğitime geçen öğrencilerin mağduriyetini gidermek için YÖK Yürütme Kurulu tarafından fırsat tanındı.

AZAMİ SÜREDEN SAYILMAYACAK

Kararla birlikte isteyen öğrenciler 2019-2020 Bahar Dönemi kayıtlarını donduracak ve bu süre üniversiteyi bitirmek için tanınan azami süreden sayılmayacak. Kaydını donduran öğrenciler bahsi geçen döneme ait derslerini; yaz okullarında ders açılırsa yaz okulunda veya takip eden senenin bahar döneminde alabilecek. Bu durum ise üniversitenin kendi içinde alacağı karara bağlı olacak.

TEZ SAVUNMALARI DA DİJİTALDE

YÖK aldığı kararda lisansüstü eğitim gören tez aşamasındaki öğrencileri de unutmadı. Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde, öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verileceğini açıkladı. Bu süreçte tez döneminde olup, azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre de tanınacak. Lisansüstü öğrencilerin tez savunma ve yeterlik sınavları, denetlenebilir ortam ve ‘kayıt altına alınması şartıyla’ video konferans gibi dijital imkânlar ile de yapılabilecek.

BAHAR DÖNEMİYLE SINIRLI

  • Öte yandan tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde Kovid-19’un etki süreci ve öğrencinin şartları dikkate alınacak. YÖK’ün kararları, 2019-2020 akademik yılı bahar dönemi ile sınırlı olacak.
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