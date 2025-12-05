YÖK’ün yeni reform paketi

YÖK, akademik kariyer süreçlerini ve görev sürelerini yeniden yapılandırıyor. Yükseköğretim sisteminde değişiklikleri ve yeni düzenlemeleri içeren kapsamlı reform paketi akademik verimliliği artırma, kaliteyi yükseltme, öğrencileri iş hayatında daha iyi hazırlama hedefi taşıyor. Prof. Dr. Erol Özvar’ın Yıldız Teknik Üniversitesi’ne gerçekleşen Araştırma Üniversiteleri Değerlendirme Toplantısı’nda açıkladığı yeni yol haritasına göre, öğrencilerin üniversite hayatındaki verimliliğini artırmak ve ders planlaması optimize edilecek. YÖK’ün çalışmaları doğrultusunda 14 haftalık dönemler yerine 12 haftalık üç sömestr üzerinden ılı planlama çalışması başlatıldı.

Akademik hayatta yeni dönem

Yapılacak çalışmalar doğrultusunda mevcut 72 yaş sınırı kanununun geçerlilik süresi dolmadan, akademik anlamda verimlilik şartını yerine getiren profesörlerin 72 yaşına kadar görevine devam edebilmesi için hazırlık yapılıyor. Bu şartlar, başta yayın kriterleri olmak üzere tamamen akademik performans kriterleri olacak. Usul ve esasları YÖK tarafından belirlenecek. Profesörlüğün belirli aşamalarına (Kıdemli Profesörlük gibi) geçiş için yayın, çalışma ve atıf gibi ek performans kriterleri getirilmesi gündemde. Doçentlik sürecine adayın beyan ettiği eserlere gerçekten hâkim olup olmadığını ölçecek eser savunması şartı geliyor. Bu savunmanın doktora tez savunmasına benzer bir yapıda olacağı ifade ediliyor. YÖK bu sayede, eserin bilimsel niteliğini test etmekten ziyade, doçent adayının müellifi olduğunu iddia ettiği çalışmalara ne kadar vakıf olduğunu teyit etmeyi amaçlıyor.

Erken mezuniyet fırsatı

Erken mezuniyet fırsatı da gündeme gelen başlıklardan biri oldu. Öğrencilerin aynı müktesebatı almak kaydıyla, başarılı olmaları durumunda daha erken sürede mezun olabilme imkanı sağlanacak. Mevcut sistemde öğrencilerin ortalama iki buçuk gün üniversiteye gelmesi nedeniyle ortaya çıkan muazzam vakit kaybına dikkat çekildi. Problem, haftalık ders planının etkin yapılmaması olarak gösterildi.

AKTS sisteminde düzenleme

YÖK, AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) iş yüklerini yeniden ele alan üniversitelerin önünü açacağını, aksi takdirde bu düzenlemeyi kendisinin yapacağını belirtti.

20 günlük stajlar bitecek

Yapılacak çalışmalar öğrencilerin 20-25 günlük staj sürelerini de değiştirecek. Kısa süreli staj devri bitiyor, iş yerinde uygulamalı eğitime geçiliyor. 20-25 günlük kısa süreli stajlar sona eriyor. Pilot uygulamayla başlanarak, özellikle mesleki programlarda (Meslek Yüksek Okulları ve uygulamalı eğitim barındıran 4 yıllık programlar) uzun süreli, iş yerinde uygulamalı eğitime geçiş yapılacak. Staj konusunda çalışmaların başlarken, 7-8 şehirde pilot uygulamaya geçilmesi planlanıyor.

İstihdam var doktora yapan yok

Türkiye'de doktora mezunlarının istihdama katılım oranı yüzde 92 olarak açıklanırken, bu yüksek orana rağmen doktora sayılarındaki azalmanın sorgulanması gerektiğine dikkat çekildi. Toplantıda ayrıca, uluslararası öğretim elemanlarının maaş ve özlük hakları konusunda da destek sözü verildi.

YÖKDİL kalkıyor

Çalışmalarda ayrıca YÖK-DİL'in yerine, dört dil becerisine dayalı (okuma, yazma, dinleme, konuşma) yeni bir yabancı dil sınavının doktora, yüksek lisans ve doçentlik süreçlerine dahil edilmesi planlanıyor. Temel sorun, bu sınavı aynı anda yapacak kapasitenin oluşturulması olarak ifade ediliyor. Öte yandan öğretim üyesi yetiştirmek için bazı üniversitelere ekstra programlar tanımlanarak doktora öğrencilerine eşit sayıda araştırma görevliliği kadrosu tahsis edilmesi üzerinde çalışılıyor. Araştırma üniversiteleri arasında Araştırma Üniversiteleri Destek Programı (ADEP) projelerinde ortaklık yapılması konusunda hiçbir engel olmadığı, destekleneceği ifade edildi. Bu kararların, Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası rekabetçiliğini artırma ve mezun kalitesini yükseltme hedefine hizmet etmesi bekleniyor.











