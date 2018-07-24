Gündem Yol çöktü otobüsün tekeri çukura düştü
İSTANBUL

Yol çöktü otobüsün tekeri çukura düştü

Marmara Eğitimköyü -Maltepe seferi yapan İETT otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Çökmeyle oluşan bir metrelik çukura otobüsün sol arka tekeri düştü.

Haber Merkezi IHA
Otobüs çöken yola düştü
Otobüs çöken yola düştü

İstanbul Maltepe’de yağmur nedeniyle çökme meydana gelen yolda bir İETT otobüsünün tekeri çukura düştü. Yolcusu bulunmayan otobüs vinç yardımıyla kurtarılırken, olayda yaralanan olmadı.

Olay saat 10.30 sıralarında Zümrütevler Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 TP 7455 plakalı Marmara Eğitimköyü -Maltepe seferi yapan İETT otobüsü güzergah üzerinde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi. Çökmeyle oluşan bir metrelik çukura otobüsün sol arka tekeri düştü.

Şans eseri otobüste yolcu bulunmaması nedeniyle herhangi bir yaralanma olmazken otobüs tampon üzerinde kaldı. Otobüs şoförü olayla ilgili yetkilileri arayarak yardım istedi. Çökmenin yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Çöken yoldan otobüs yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı.

Gündüzü geceye çevirdi

Gündüzü geceye çevirdi

​İstanbul'daki kara bulutlar şehri karanlığa gömdü.
Kritik karar açıklandı

Kritik karar açıklandı

Merkez Bankası ​beklentilerin aksine sürpriz yaptı.
'21 gün'kaldırılacak mı?

'21 gün'kaldırılacak mı?

Başkan Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması.
Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

Muayeneyi reddedipdoktora saldırdı

​Adana'da darp edilen doktor yoğun bakımda.
Komşu yanıyor

Komşu yanıyor

​60 kişinin öldüğü yangında can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.
Rekor kira

Rekor kira

​25 yıl boyunca devlete ödenecek.
'Gözlerinden öpüyorum'

'Gözlerinden öpüyorum'

​Mesut Özil ile görüşen Erdoğan'dan ilk açıklama.
Sonuçlar açıklandı

Sonuçlar açıklandı

20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması tamamlandı.
Doktorlarını şaşkına çevirdi

Doktorlarını şaşkına çevirdi

Test sonuçları doktorlarını şaşkına çevirdi.
'Ne ilkne de son olacak'

'Ne ilkne de son olacak'

Hava durumuyla ilgili korkutan uyarı geldi.
'Türk milletiasker bir millettir'

'Türk milletiasker bir millettir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında konuştu.
Kayan bina çöktü

Kayan bina çöktü

​Beyoğlu'nda acil olarak tahliye edilen bina çöktü.
Türkiye'yedöviz getirecek

Türkiye'yedöviz getirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait şirket kuruluyor.
Laos'ta baraj çöktü

Laos'ta baraj çöktü

​Çok sayıda ölü ve yüzlerce kayıp var.

Mesut Özil, batının ikiyüzlülüğüne ayna tutmaktan çok daha fazlasını yaptı Pazar günü yayınladığı açıklama
'Pes' dedirtti

'Pes' dedirtti

Onca uyarıya rağmen hala para toplayabiliyorlar.

​Akdeniz'de büyük kavga: Türkiye mektup yazacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.