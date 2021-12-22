Gündem Yol ortasında saldırdığı kadının burnunu kırdı
BURSA

Yol ortasında saldırdığı kadının burnunu kırdı

Bursa'da bir kişi nişan alışverişine çıkmış abla kardeşe saldırdı. Olayda aldığı yumruk darbeleri sonucunda burnu kırılan kadının yardımına vatandaşlar koştu. Olayı gören mahallenin gençleri saldırgan Mert D.’yi linç etmek istedi. Cadde esnafı linç edilmek istenen şahsı kahvehaneye alarak polise haber verdi. Yaşanan o dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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Haber Merkezi İHA
Yol ortasında saldırdığı kadının burnunu kırdı​
Foto: İHA.

Bursa’da bir kişi güpegündüz yolda yürüyen abla kardeşe saldırdı. Kısa zaman sonra nişanı olan ablanın burnu kırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mert D., güpegündüz alışverişten dönen ve tanımadığı abla-kardeşe sebepsiz yere yumruk attı.

  • Talihsiz kadın ne olduğunu anlamadan kanlar içerisinde yere yığıldı. Kardeşi ise çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olayı gören mahallenin gençleri Mert D.’yi linç etmek istedi. Cadde esnafı linç edilmek istenen şahsı kahvehaneye alarak polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, aldığı yumruk darbesi sonucu burnu kırılan kadının ilk müdahalesini yaptıktan sonra Kestel Devlet Hastanesine götürülerek tedaviye aldı.

Kahvehane sahibi tarafından polise teslim edilen Mert D. ise gözaltına alındı. Talihsiz kadının kısa süre sonra nişanlanacağı ve bu sebeple alışverişe çıktığı esnada olayın yaşandığı öğrenilirken, yaşanan o dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Adeta suç makinası

Öte yandan Mert D.’nin daha önce de başka bir kadının arkasından yaklaşarak yumruk attığı ve kaçtığı güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre Mert D.’nin, kısa süre önce bir diş hekimini tırnak makasıyla yaralamış, bölgedeki bir lisede eğitim gören öğrenciyi ise bıçakla yaraladığı, kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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