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Yol verme kavgasında dehşeti yaşattılar

Mersin’de yol verme meselesinden çıkan kavgada 5 kişi, 2 şahsı falçata, sopa ve kürekle çeşitli yerlerinden yaraladı. 6 aylık bebek ile 7 aylık hamile kadının bulunduğu araçta saldırıya uğrayan 2 şahsın vücuduna yaklaşık 200 dikiş atıldı.

Haber Merkezi İHA
Yaralanan mağdurlar, saldırganların hak ettikleri cezayı almalarını istiyor.
Yaralanan mağdurlar, saldırganların hak ettikleri cezayı almalarını istiyor.

Korkunç olay 26 Ocak tarihinde saat 22.00 sıralarında Toroslar ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Çağrı Yıldız (26), 7 aylık hamile eşi ve eniştesi Ali Rıza Sandal (25) ile eşi ve 6 aylık çocuğu araçlarıyla misafirlikten dönerken, bir fırında ekmek almak için durdu. Bu sırada yoldan geçmeye çalışan ve içinde 5 kişinin bulunduğu bir araç, kornaya basarak geçmek istedi. Hemen aracına geçerek yol vermek isteyen Ali Rıza Sandal’a, alkollü olduğu ileri sürülen 5 şahıs, küfür etmeye başladı.

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Yol verme kavgasında tartıştığı adama bıçak çekti
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Falçata ve sopayla saldırdılar

Yol vermesine rağmen Sandal’a saldıran şahıslar, tekme tokat vurmaya başladı. Yanlarında bulunan falçata, sopa ile fırın dükkanının önündeki kürekle Sandal ve araya giren Çağrı Yıldız’a vuran şahıslar, yüzünden, boynundan, kafasından, sırtından yaraladı. Olayın ardından kaçan şüpheliler, şikayet üzerine emniyet birimlerince yakalanarak gözaltına alınırken, yaralanan Yıldız ile Sandal ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Serbest bırakıldılar

  • Hastanede yaralı 2 kişiye yaklaşık 200 dikiş atılırken, şüpheli şahıslar ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Dehşeti yaşayan Çağrı Yıldız, eşinin hamile olduğunu söylemesine rağmen grubun saldırmaya başladığını söyledi.

"Yine olsa yine yaparız" demişler

Birçok yerlerinden yaralandıklarını söyleyen Yıldız, "Biz hastanedeyken onlar da gelmiş. Orada ’Yine olsa, yine yaparız. Ağabeyim gereken cezanızı kesti’ gibi kelimeler kullanmışlar. Biz bir gün sonra karakola giderek şikayetçi olduk. İfadelerimizde her şeyi anlattık. Ona rağmen bir şey yok, şahıslar ifadelerinin ardından bırakıldılar. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Bunlar bugün bize, yarın başkasına yapacaklar" ifadelerini kullandı.

"Geceleri hala uyuyamıyorum"

6 aylık bebeği bulunan Emine Sandal "Eşim ile ağabeyimi bıçakla kestiler. Çok kötüydü. Halen gece uyuyamıyorum. Aklımdan hiç çıkmıyor. Onun şokuyla yaşıyorum. Yargıdan adalet istiyoruz. Şahısların dışarıda ellerini, kollarını sallayarak gezmesini istemiyoruz" diye konuştu.

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