Yol yapımına başlandı: Bakanlık üstlenmişti

Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi’nin yollarının yapımına başlandı. Arazide iş makineleri ve işçiler yolların hastanenin 20 Nisan’daki açılışına yetiştirilmesi için çalışıyor. Bağlantı yolları ve viyadüklerdeki çalışmalar da sürüyor.
Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi’nin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi’nin yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapılmaya başlanması, havadan görüntülendi. Hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, arazide iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan hastaneye bağlantı yolları ve viyadüklerdeki çalışmaların da sürdüğü gözlendi.
20 Nisan’da açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkitelli Şehir Hastanesi’nin ilk etabının 20 Nisan’da hizmete alınacağını belirtti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi’nin ilk etabını 20 Nisan’da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.