Gündem Yol yapımına başlandı Bakanlık üstlenmişti
İSTANBUL

Yol yapımına başlandı: Bakanlık üstlenmişti

Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi’nin yollarının yapımına başlandı. Arazide iş makineleri ve işçiler yolların hastanenin 20 Nisan’daki açılışına yetiştirilmesi için çalışıyor. Bağlantı yolları ve viyadüklerdeki çalışmalar da sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hastane yolunda çalışmalar başladı.
Hastane yolunda çalışmalar başladı.

Dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi’nin yollarının yapımına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi’nin yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nca yapılmaya başlanması, havadan görüntülendi. Hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başlayan ekipler, arazide iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan hastaneye bağlantı yolları ve viyadüklerdeki çalışmaların da sürdüğü gözlendi.

20 Nisan’da açılıyor

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, İkitelli Şehir Hastanesi’nin ilk etabının 20 Nisan’da hizmete alınacağını belirtti. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Şehir Hastaneleri ile ülkemize her türlü imkanı içerisinde barındıran modern sağlık merkezleri kazandırdık. 2 bin 682 yataklı İkitelli Şehir Hastanesi’nin ilk etabını 20 Nisan’da hizmete alıyoruz. Diğer hastanelerimizi de süratle tamamlayarak milletimizin hizmetine sunacağız.” ifadelerini kullandı.

İBB'nin yapmadığı İkitelli Şehir Hastanesi'nin metro inşatı ile yolları bakanlık yapacak
FOTOĞRAF 18
Title
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yolları Bakanlığımızca yapılacak açıklamasını yaptı.
Title
Karaismailoğlu, bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürerken, Türkiye'de de Sağlık Bakanlığı tarafından bu konudaki çalışmaların kararlıklıkla yürütüldüğünü söyledi.
Title
Özverili çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanlarını alkışladıklarını ifade eden Karaismailoğlu, Bütün dünyada sahra, çadır hastanelerinin konuşulduğu, kapalı spor salonlarının, metroların hatta trenlerin hastaneye dönüştürüldüğü bir ortamda bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi. diye konuştu.
Title
Karaismailoğlu, dünyanın en modern cihazlarıyla donatılan 2 bin 800 yataklı hastanede, günlük 100 bin kişilik hareketin beklendiğine işaret ederek, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin açılışı mayıs ayında yapılacak fakat en büyük sıkıntı, hastanenin etrafındaki ulaşım yolları. değerlendirmesinde bulundu.
Title
Yerel seçimler öncesinde hastane yollarından bir kısmının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapıldığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
Title
Yolların diğer kısmı ise İBB'nin yol ağında olmasına rağmen yapılmamaktadır. Açılışı mayıs ayına çekilen hastane hizmete girdiği zaman vatandaşların, hastaların, ziyaretçilerin ve refakatçilerin hastaneye erişimi mümkün değildir. Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin ulaşım yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındı. Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak. Bu sıkıntılı süreçte vatandaşlarımıza ve hastalarımıza büyük kolaylıklar sağlayacak, Kovid-19 ile mücadelemize katkı yapacak.
Title
Karaismailoğlu, kendi ölçeğinde dünyanın en büyük hastanelerinden biri olan İkitelli Şehir Hastanesine uzanacak 6 kilometrelik Başakşehir-Kayaşehir metrosunun ihalesinin 2017'de İBB tarafından yapıldığını, sözleşme ve yer tesliminin de gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Title
Metro inşaatının daha sonra bir süre durdurulduğunu hatırlatan Karaismailoğlu, Nisan 2018'de müteahhide çalışmaların devam etmesi için yazılı emir verildiğini bildirdi.
Title
Karaismailoğlu, Nisan 2018 sonrasında, yerel seçime kadar hattın yüzde 10'luk kısmının tamamlandığını, bu kapsamda 3 şaft açıldığını, 4 istasyonda çalışmaların devam ettiğini anlattı.
Title
Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: Maalesef günlük 100 bin kişilik insan hareketinin beklendiği böyle bir komplekste, metro inşaatının mutlaka yapılması gerekirken şimdiki belediye yönetimi tarafından bir çivi bile çakılmıyor. 4 metro inşaatı şu anda açık bir şekilde bekletilmektedir. Bu hat tamamen İBB'nin bütçesindedir, ödeneği, müteahhidi vardır ama maalesef yapılmamaktadır. Bunu da kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
İBB'nin yapmadığı İkitelli Şehir Hastanesi'nin metro inşatı ile yolları bakanlık yapacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi ulaşım hatlarının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yol ağına alındığını belirterek, "Mayıs ayında hastanemizle birlikte yollarımız da hizmet vermeye başlayacak." dedi.


Abone Ol Google News
Test sonucu belli oldu

Test sonucu belli oldu

​ABD Başkanı Trump'ın ilk testi negatif çıkmıştı.
Sömürgeci zihniyeti

Sömürgeci zihniyeti

​Fransız doktor Afrikalı insanlara denek muamelesi yaptı.
Ödemeler evde

Ödemeler evde

​PTT şubelerine geçici kapatma kararı.
Rekor bağış

Rekor bağış

Milletimizin tam desteğiyle devam ediyor.
Bir milyonu aştı

Bir milyonu aştı

​Dünyadaki vaka sayısı kritik seviyeyi geçti.
'Kahramanları' <br>ikna edeceğiz!

'Kahramanları'
ikna edeceğiz!

​Koronavirüs tedavisinde dünyaya umut olacaklar...
Konya Büyükşehir'den tam destek

Konya Büyükşehir'den tam destek

​Konyalı vatandaşların mağdur olmamasını sağlayacağız
Kampanyaya <br>o da katıldı

Kampanyaya
o da katıldı

​Çiller de "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dedi.
Yurt dışında <br>124 kaybımız var

Yurt dışında
124 kaybımız var

Çavuşoğlu'ndan 7 milyon Türk'e önemli uyarı.
Son 24 saat açıklandı

Son 24 saat açıklandı

​Yetmiş dokuz hastamızı daha kaybettik.
Piknikçilere <br>ceza yağdı

Piknikçilere
ceza yağdı

Yirmi bir kişiye toplam 66 bin lira ceza kesildi.
İtalya'da <br>760 kişi daha öldü

İtalya'da
760 kişi daha öldü

Fotoğraflar kritik durumu gözler önüne serdi.
Türkiye'yi hedef <br>gösterenler silindi

Türkiye'yi hedef
gösterenler silindi

Twitter Suud, BAE ve Mısır'ın propaganda hesaplarını kapattı.
Maske ile ortak devriye

Maske ile ortak devriye

Sosyal mesafe kuralı uygulanarak icra edildi.
Millet cevap verecek

Millet cevap verecek

Kanunsuz kampanya düzenleyenlere gönderme.
Ölümleri 'ders' oldu!

Ölümleri 'ders' oldu!

​Irkçıların ülkesinde koronavirüs savaşında ön cephedeydiler.
Saat 12...

Saat 12...

​Dünyanın en işlek merkezleri günün en yoğun saati 12'de bu halde.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.