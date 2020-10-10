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Gündem Yola çıkacaklar dikkat Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü 32 gün boyunca ulaşıma kapanacak
BOLU

Yola çıkacaklar dikkat: Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü 32 gün boyunca ulaşıma kapanacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesiminde, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması nedeniyle ulaşım sağlanamayacak. Güzergah, 12 Ekim'den itibaren 32 gün ulaşıma kapalı kalacak.

Haber Merkezi AA
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Karayolları Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinden alınan bilgiye göre, tünel viyadüklerinde derz yenileme çalışması gerçekleştirilecek. Bu nedenle 12 Ekim tarihinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli Ankara kesimi ulaşıma kapanacak.

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Başka güzergaha yönlendirilecek

Güzergahtan geçecek sürücüler, Kaynaşlı Gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilecek. D-100 Kara yolunun Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücüler, Anadolu Otoyolu'na Abant kavşağından giriş yapacak.

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  • Çalışmaların 12 Kasım'da tamamlanmasının ardından, yol yeniden ulaşıma açılacak.
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