Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı Yola fırlayan köpek kazaya neden oldu: 2 ölü, 9 yaralı Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün direksiyon kırdığı minibüs, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber Merkezi 05 Ocak 2020, 11:53 Son Güncelleme: 05 Ocak 2020, 11:57 DHA