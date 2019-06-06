Yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu Trabzon Havalimanı'nda karşılayanlar arasında bulunan bir kişinin sarf ettiği sözle ilgili, "Oradan bir söz geldi, 'Akıllı ol Süleyman Soylu' diye. Bakın, ben akıllı olurum, ben buraya Selahattin Demirtaş'ın kucağından gelmedim, ben buraya Kato Dağı'ndan geldim." dedi.