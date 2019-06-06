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ÇORUM

Çorum'da yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı

Yolcu otobüsü kırmızı ışıkta 7 araca çarptı

Çorum'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Çorum'da kazaya karışan araçlar.
Çorum'da kazaya karışan araçlar.

Akşam saatlerinde Çorum- Ankara yolu Yaydiğin Kavşağı mevkiinde meydana gelen kazada ortalık savaş alanına döndü.

Ankara yönüne giden 34 DH 2090 plakalı, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

DHA
Çorum'da kazaya karışan araçlar.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza anını anlatan otobüste yolcu olarak bulunan Hasan Demir, "Çorum'dan yeni yola çıkmıştık ilerlerken kavşağa gelidğimizde önümüzde araçlar vardı. Şoför frene bassa da aracı durduramadı ve önümüzdeki otomobillere çarptı. Yol kaygandı" dedi.

DHA
Çorum'da kazaya karışan araçlar.

DHA
Çorum'da kazaya karışan araçlar.
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