Gündem Yolcu otobüsü şoförünün acı sonu Uyumak için girdiği bagajdan sağ çıkamadı
ANTALYA

Yolcu otobüsü şoförünün acı sonu: Uyumak için girdiği bagajdan sağ çıkamadı

Antalya'da yolcu otobüsü şoförü Yılmaz Atak (59), mola değişimi sonrası girdiği otobüsün bagajında ölü bulundu.

Haber Merkezi DHA
Yolcu otobüsü şoförünün acı sonu: Uyumak için girdiği bagajdan sağ çıkamadı
Yılmaz Atak

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5036 Sokakta meydana geldi. Şehirlerarası firmaya ait bir firmanın uzun yol şoförü Yılmaz Atak, dün Adana'dan yolcu alıp yola çıktı. Saat 03.00 sıralarında mola verip görevini diğer kaptana devreden Atak, otobüsün bagaj kısmına geçip uyudu.

DHA

Sabah saatlerinde Antalya'ya ulaşıp sokağa park edilen otobüsün muavini, Atak'ı uyandırmak için bagajı açtı.

Atak'ın hareketsiz yattığını gören muavin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

DHA

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Atak'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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