Yolcu otobüsü şoförünün acı sonu: Uyumak için girdiği bagajdan sağ çıkamadı

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Oğlu dağa kaçırılan evlat nöbetindeki babadan HDP'ye tepki: Kürtler üzerinden rant yapıyorlar!

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin evlat nöbeti, 704'üncü gününe girdi. Beş yıl önce, henüz 14 yaşındayken İstanbul Arnavutköy’deki evinden 'Bana iş buldular, işe gidiyorum' diyerek çıkan bir daha da haber alınamayan oğlu Tuncay için eylem yapan Şevket Bingöl, “PKK dağdan inip silahla çocuk götürmüyor. HDP alıp götürüyor. HDP Kürtler üzerinden rant yapıyor" dedi.