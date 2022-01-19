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EDİRNE

Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı

Edirne’de yolcu otobüsünün tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya uçan otobüs, yaklaşık 7 metre sürüklendikten sonra ön tekerleklerin toprağa saplanmasıyla durabildi.

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Haber Merkezi İHA
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı
Yolcu otobüsü tarlaya uçtu: 8 yaralı

Edirne’de yolcu otobüsünün tarlaya uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

TOPRAĞA SAPLANINCA DURABİLDİ


Edirne’den Süloğlu ilçesine yolcu getiren Şaban D. yönetimindeki 22 BD 474 plakalı Süloğlu Belediyesine ait yolcu otobüsü, Musabeyli köyü çıkışında yoldan çıktı. Yaklaşık 2 metre yükseklikten yol kenarındaki tarlaya uçan otobüs, yaklaşık 7 metre sürüklendikten sonra ön tekerleklerin toprağa saplanmasıyla durabildi.

Otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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