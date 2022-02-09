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MERSİN

Yolcu otobüsü tıra çarptı: Bir ölü 13 yaralı var

Mersin’in Tarsus ilçesi TEM Otoyolunda yolcu otobüsüne tıra çarptı. Kazada tırda yolcu olarak bulunan M.H.S. isimli şahıs hayatını kaybetti. Her iki şoförün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Yolcu otobüsü tıra çarptı: Bir ölü 13 yaralı var
TEM otoyolunda yolcu otobüsü tıra çarptı

Alınan bilgiye göre, H.S.’nin kullandığı 34 DDE 673 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle Karakütük mevkiinde kaza yaptı. Aşırı yağış ve sisin görüş açısını daralttığı bölgede, İzmir-Batman seferini yapan A.O.’nun kullandığı 34 FS 1019 plakalı yolcu otobüsü, tıra çarptı.

Gece saat 03.30 sıralarında meydana gelen kaza sonucunda yapılan ihbar üzerine olay yerine 112 acil, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi arama-kurtarma ekipleri ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Kazada tırda yolcu olarak bulunan M.H.S. isimli şahıs hayatını kaybetti. Her iki şoförün de aralarında olduğu 13 kişi yaralandı.

Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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