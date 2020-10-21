Yolculardan biri bayılınca, şoför hastaneye ulaştırmak için güzergahını değiştirdi

Denizli'de belediye otobüsünde fenalaşıp baygınlık geçiren yolcuyu, şoför Bülent Deyneli, güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.



Olay, dün akşam saatlerinde TOKİ-Otogar seferini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait belediye otobüsünde meydana geldi. Bülent Deyneli yönetimindeki 20 BLD 71 plakalı belediye otobüsü, Adalet Mahallesi'ndeki bir durakta bekleyenleri aldıktan sonra hareket etti.

DHA

Kısa süre sonra otobüsteki yolculardan biri fenalaşarak bayıldı. Yolcunun bayıldığını gören Deyneli, normal güzergahından çıkarak otobüsü Servergazi Devlet Hastanesi'ne sürdü. Hastayı hastanenin acil servisine teslim eden Deyneli, diğer yolcuların takdirini topladı.

YOLCULARIMIZ BİZLERE EMANET

Yolcularının kendilerine emanet olduğunu belirten otobüs şoförü Bülent Deyneli, "Adalet Mahallesi'nde yolcularımızdan biri rahatsızlandı. Durumu kötü olunca hemen otobüsü hastanenin acil giriş kapısına çektim. Yolcumuzu sağlık ekiplerine teslim ettim. Yolcularımız bizim emanetimiz. İnsanlık görevini yerine getirdim" dedi.