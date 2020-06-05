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Gündem Yolda bulduğu bir metrelik yılanı ağzına alıp götüren kedi pes dedirtti
ANTALYA

Antalya haberleri... Yolda bulduğu bir metrelik yılanı ağzına alıp götüren kedi 'pes' dedirtti

Yolda bulduğu bir metrelik yılanı ağzına alıp götüren kedi 'pes' dedirtti

Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde bir yılan kediye yem olmaktan son anda kurtuldu. Kedinin kendisinden üç kat büyük yılanı yakalaması ve ağzında taşıması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Kedinin yılanı ağzında taşıması cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.
Kedinin yılanı ağzında taşıması cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi.

Döşemealtı ilçesinde bir kedi, yolun karşısına doğru yavaş yavaş ilerleyen yılan gördü. Kedi yılana yaklaşıp patilerini uzattı.

Kedinin bir metrelik yılanı ağzına aldığı görüntüler hayrete düşürdü
OYNAT 00:00
Kedinin bir metrelik yılanı ağzına aldığı görüntüler hayrete düşürdü
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir yılan kediye yem olmaktan son anda kurtuldu. Kedinin kendisinden üç kat büyük yılanı yakalaması ve ağzında taşıması bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bir iki hamle yapan kedi, daha sonra yılanı ağzıyla yakalayıp yakındaki bir demir korkuluklu duvardan atladı. Kedi duvardan geçerken yılan demire takılı kaldı. Yılan hemen demirden getirildiği yöne doğru yere indi ve duvarın dibine saklandı. Kedi ise geri gelip yılanı önce yukarından izledi daha sonra üzerine atladı. Bir taşın yakınına sığınan yılan daha sonra gözlerden kayboldu.

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