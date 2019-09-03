Yolda tartıştığı komşusuna dehşeti yaşattı

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Palu ailesi ile ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi

Türkiye'nin aylardır gündemde kalan Palu ailesi ile ilgili flaş gelişme yaşandı. Kocaeli 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davaya Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı da devreye girdi.