Gündem Yolda tartıştığı komşusuna dehşeti yaşattı
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İstanbul Esenyurt'ta tartıştığı komşusunu sokak ortasında vurdu

Yolda tartıştığı komşusuna dehşeti yaşattı

İstanbul Esenyurt'ta bir kişi, tartıştığı komşusunu sokak ortasında 5 el ateş ederek ağır yaraladı.

Haber Merkezi IHA
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.
Polis ekipleri olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Esenyurt'taki olay, Esenyurt Üçevler Mahallesi'nde sabah 10.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, daha önce aralarında husumet olan komşular mahallede tekrar karşı karşıya geldi. İki kişi arasında önce tartışma yaşanırken, tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında şahıslardan biri, yanında bulunan silahıyla komşusu Beşir S.’yi ayağından ve kolundan vurarak olay yerinden kaçtı.

Olayı gören komşular hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Beşir S.’yi hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik şeridi çekerek inceleme başlattı. 5 adet boş kovana rastlayan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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