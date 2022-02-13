Gündem Yolda yürürken korkunç olay Rögar kapağı kırılınca 15 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü
ANKARA

Yolda yürürken korkunç olay: Rögar kapağı kırılınca 15 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde Ayşe Y. (28), yolda yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Vücuduna demir parçası saplanması nedeniyle yaralanan Ayşe.Y., 1,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Yolda yürürken korkunç olay: Rögar kapağı kırılınca 15 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü
Ayşe.Y., 1,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, TOKİ konutlarının bulunduğu Bereket Mahallesi'nde meydana geldi. Ayşe Y., yol kenarında yürüdüğü sırada üzerine bastığı rögar kapağının kırılması sonucu 15 metre derinliğindeki kanalizasyon çukuruna düştü. Kadının düştüğünü fark eden çevredekiler 112'yi aradı.

DHA

İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler düşerken, vücuduna demir parçası saplanması sonucu yaralanan Ayşe Y.'nin kurtarılması için çalışma başlattı.


DHA

AFAD görevlisi halatla çukura inerek, kadının vücuduna saplanan demiri kesti. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası Ayşe Y., bulunduğu yerden çıkarıldı.


DHA

Ambulansla Kurşunlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, ilk müdahalesinin ardından Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan Ayşe Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Irak Yüksek Mahkemesi mevcut cumhurbaşkanının görevinde kalmasına karar verdi
DÜNYA
Irak Yüksek Mahkemesi mevcut cumhurbaşkanının görevinde kalmasına karar verdi

Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek
GÜNDEM
Bakan Soylu: 10 tane yuvarlak masanın etrafında bir araya gelseniz de bu millet size imkan vermeyecek

Parlatino Türk Delegasyonu Başkanı: Dış politika ufkumuzu her yönde genişletiyoruz
DÜNYA
Parlatino Türk Delegasyonu Başkanı: Dış politika ufkumuzu her yönde genişletiyoruz

Tibet-Sultanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yıldız vefat etti
EKONOMİ
Tibet-Sultanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yıldız vefat etti

Bedelsiz transfer edildi Süper Lig'e damga vuruyor
SPOR
Bedelsiz transfer edildi Süper Lig'e damga vuruyor

İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerden gösteri
DÜNYA
İsveç'te çocukları ellerinden alınan Müslüman ailelerden gösteri

Almanya cumhurbaşkanı yeniden Steinmeier
DÜNYA
Almanya cumhurbaşkanı yeniden Steinmeier
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

​Trabzonspor sahasında Konyaspor'u ağırlıyor.
Yolda yürürken korkunç olay

Yolda yürürken
korkunç olay

Rögar kapağı kırılınca 15 metrelik kanalizasyona düştü.
AK Partiden elektrik faturalarında yeni düzenleme sinyali: Vatandaşın üzerindeki baskıyı biliyoruz sürekli çalışıyoruz

Yahudi yerleşimlere destek veren şirkete karşı kampanya.

​Fahri trafik müfettişi başka ilde ceza kesebilir mi?
Ayı saldırısına uğradı

Ayı saldırısına uğradı

Arkadaşını görüntülü arayarak kurtuldu.

​AFAD Türkiye'nin afet risk haritasını çıkardı.

​Bakan Muş'tan gıda fiyatlarıyla ilgili 81 ile talimat

Bilim Kurulu üyesinden açıklama geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.