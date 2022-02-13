Yolda yürürken korkunç olay: Rögar kapağı kırılınca 15 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü

HDP’li Pervin Buldan'dan 6'lı toplantıya tepki: Zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanının bir araya geldiği çalışma yemeğine ilişkin, 'Bizi yok sayanları yeri, zamanı geldiğinde biz de yok saymasını iyi biliriz' dedi. HDP'siz ittifakı eleştiren Buldan, partilerden biri hariç diğerlerinin oy toplamının HDP'nin yarısı olamayacağını söyledi.