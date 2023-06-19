Yolların kalitesi merkezi aratmıyor

Taşrada ortaya çıkan ihtiyaçları muhtar ve vatandaş talepleri doğrultusunda yatırım programına alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz mevsiminin başlamasıyla asfaltlama çalışmalarına hız verdi. Buna göre ekipler, birçok köye ulaşımın sağlandığı İzmit İlçesi Sepetçi grup yolunda asfaltlama yaptı. 3 kilometre uzunluğundaki Eseler-Bayraktar bağlantı yolu alt ve üstyapı çalışmalarıyla yenilendi. Böylelikle İzmit İlçesinin kırsal mahallelerinin yollarındaki konfor şehir merkezini aratmayacak hale geldi. Çalışma dahilide Güvercinlik- Mecidiye bağlantı yolu ile Güvercinlik-Gölköy bağlantı yolu asfaltlanarak vatandaşın hizmetine sunuldu.