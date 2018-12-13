Yolu havaya uçuracaklardı

Van Başkale’de PKK’lı teröristlerce menfeze yerleştirilmiş 20 kg patlayıcı imha edildi. Başkale-Esenyamaç karayolundaki menfeze el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Tespit edilen çift fünyeli düzenekte, yaklaşık 20 kg anfo türü patlayıcı ile 300 metre kablo bağlantısı kullanıldığı saptandı. Patlayıcı güvenlik güçlerince imha edilirken, olası bir kanlı saldırı da önlenmiş oldu.

KADIN TERÖRİST CESEDİ

Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar sınır ötesinde de devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda dört AT-4 tanksavar roketi, 2 el bombası, bir kalaşnikof tüfek, çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Arazi aramasında da bir kadın teröriste ait ceset buldu. Hakkari kırsalı Kırkpınar Deresi yakınlarında 4 roket atar ile bunlara ait 7 mühimmat, 12 el bombası, 8 kalaşnikof şarjörü, 500 biksi mühimmatı, 500 gr A4 patlayıcı ile 2 EYP; Hakkari Merkeze bağlı Ceylanlı köyü kırsalında da 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 7 şarjör, 2 dürbün ile basma düzenekli EYP ele geçirildi.

GÜNDEM Siyasi kılıflı terörist