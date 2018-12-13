Gündem Yolu havayauçuracaklardı
VAN

Yolu havaya uçuracaklardı

Yurt içi ve sınır ötesinde yapılan başarılı operasyonlarla hepten köşeye sıkışan terör örgütü PKK, bombalı saldırılara yöneldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yola döşenen patlayıcılar patlatılmadan imha edildi
Yola döşenen patlayıcılar patlatılmadan imha edildi

Van Başkale’de PKK’lı teröristlerce menfeze yerleştirilmiş 20 kg patlayıcı imha edildi. Başkale-Esenyamaç karayolundaki menfeze el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildiği ihbarı üzerine operasyon düzenlendi. Tespit edilen çift fünyeli düzenekte, yaklaşık 20 kg anfo türü patlayıcı ile 300 metre kablo bağlantısı kullanıldığı saptandı. Patlayıcı güvenlik güçlerince imha edilirken, olası bir kanlı saldırı da önlenmiş oldu.

KADIN TERÖRİST CESEDİ

Terör örgütünün kış üslenmesine yönelik operasyonlar sınır ötesinde de devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda dört AT-4 tanksavar roketi, 2 el bombası, bir kalaşnikof tüfek, çok sayıda silah ve mühimmatın yanı sıra patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Arazi aramasında da bir kadın teröriste ait ceset buldu. Hakkari kırsalı Kırkpınar Deresi yakınlarında 4 roket atar ile bunlara ait 7 mühimmat, 12 el bombası, 8 kalaşnikof şarjörü, 500 biksi mühimmatı, 500 gr A4 patlayıcı ile 2 EYP; Hakkari Merkeze bağlı Ceylanlı köyü kırsalında da 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve buna ait 7 şarjör, 2 dürbün ile basma düzenekli EYP ele geçirildi.

Siyasi kılıflı terörist
GÜNDEM
Siyasi kılıflı terörist

Fırat’a organize saldırı
DÜNYA
Fırat’a organize saldırı

/**/
14 bin kişilik ordu hazırlayın

14 bin kişilik ordu hazırlayın

​TSK, 3 gün önce Özgür Suriye Ordusu idarecilerine talimat verdi.
MİT hedefte

MİT hedefte

​Sözde gazetecilik merkezi 'Correctiv' MİT'i hedef aldı.
Münbiç biterseRakka yolu açılır

Münbiç biterseRakka yolu açılır

​Rakka, Türkiye'nin harekatını bekliyor.
Türkiye UzayAjansı kuruldu

Türkiye UzayAjansı kuruldu
Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

Trump'ın hedefiÇin istihbaratı

​ABD, Çin'e topyekun savaş ilanı.
Cinayettenveliaht sorumlu

Cinayettenveliaht sorumlu

​ABD'den sürpriz Kaşıkçı açıklaması.
May güven tazeledi

May güven tazeledi

Brexit oylaması öncesi İngiltere'de önemli viraj dönüldü.
Uyuyana para veriyorlar

Uyuyana para veriyorlar

Japon şirket strese karşı ilginç bir yol buldu.

Ankara beyaza büründü

Ankara beyaza büründü

Kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkili oldu.

Terör koridoruyerle bir edilecek

Terör koridoruyerle bir edilecek

​Bakan Akar, Fırat'ın doğusuna ilişkin net mesaj verdi.
Yerelde 3T formülü

Yerelde 3T formülü

​AK Parti'de yerel seçim manifestosu Erdoğan'a sunuldu.
Bıraktığı yerden devam ediyor

Bıraktığı yerden devam ediyor

Takımı kaybetti ama Cengiz yine attı.
İttifakta anlaştılar

İttifakta anlaştılar

Kılıçdaroğlu ile Akşener bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.