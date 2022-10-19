Gündem Yolu kapatarak çevreye rahatsızlık veren konvoydaki sürücülere toplamda 20 bin 231 lira ceza yazıldı
İSTANBUL

Yolu kapatarak çevreye rahatsızlık veren konvoydaki sürücülere toplamda 20 bin 231 lira ceza yazıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Bağcılar Halkalı Caddesi'nde 16 Ekim Pazar günü araçlarıyla konvoy yaparak trafiği kapatan, yüksek sesle müzik açan ve drift yaptıkları görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaşan sürücüleri tespit etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Yolu kapatarak çevreye rahatsızlık veren konvoydaki sürücülere toplamda 20 bin 231 lira ceza yazıldı
Bağcılar'da yolu kapatan konvoydaki sürücülere ceza.

13 araç sürücüsüne drift yapmak, yayaların karayollarında trafiği aksatacak davranışlarda bulunması, duraklama ihlali ve saygısızca araç kullanmak, yönetmeliğe aykırı nitelikte plaka takmak gerekçesiyle 13 sürücüye toplamda 20 bin 231 lira ceza yazıldı.

Ayrıca drift yapan B.T.’nin sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, 34 FAS 007 plakalı motosiklet 60 süreyle trafikten men edildi. Sürücü B.T., ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Bağcılar Güneşli Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Drift yapan sürücülere ceza yağdı: Hepsi tek tek tespit edildi
GÜNDEM
Drift yapan sürücülere ceza yağdı: Hepsi tek tek tespit edildi

'Drift' yapıp sosyal medyada paylaştı ceza yiyince takipçilerini uyardı: Siz paylaşmayın!
GÜNDEM
'Drift' yapıp sosyal medyada paylaştı ceza yiyince takipçilerini uyardı: Siz paylaşmayın!
Bilge Kralın vefatının 19uncu yılı

Bilge Kral'ın vefatının 19'uncu yılı

​Bosna Hersek halkı için yaptığı fedakarlıklarla hafızalara kazındı.
İstanbulda faciaya davetiye

İstanbul'da faciaya davetiye

Dalgalara aldırış etmeden denizin ortasında balık tuttular.
AK PartiGrup Toplantısı

AK Parti
Grup Toplantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

Bakan Nebati: Yaklaşık 14,3 milyon katılımcıya ve 362 milyar TL'lik fon büyüklüğüne ulaşıldı.

​İzdiham çıktı: Beş kişi yaralandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.