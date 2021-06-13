Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırının şüphelileri adliyede

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, önceki gün sabah saatlerinde makam aracıyla belediye binasına geldi. Başkan Bıyık, araçtan indiği sırada Halit A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Yaklaşık 7 metre mesafeden tabancayla 5 el ateş eden Halit A, koşarak bölgeden kaçtı.

Makam aracını kendisine siper eden Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kurşunlar, belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM'ye isabet etti. Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası, önce azmettirici olduğu öne sürülen Tolgahan K., ardından da tetiği çeken Halit A. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

"KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETTİM"

Saldırının ilçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatıyla bağlantılı olduğu değerlendirilirken, kentte karıştığı pek çok suçtan sabıkası olan Halit A.’nın ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi.

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Halit A.’nın ifadesinde kendisini azmettirenin olmadığını, saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için korkutmak amaçlı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

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Halit A., Başkan Mustafa Bıyık'ın, isteğini yerine getirmeyip, kendisini dikkate almadığı gerekçesiyle tabancayla ateş ettiğini, azmettirici olduğu iddia edilen kişiyle sadece aralarında gönül bağı bulunduğunu

söyledi. Diğer şüpheli Tolgahan K. ise suçlamaları reddetti.

SİLAHI ORMANA ATMIŞ

Bu arada saldırgan Halit A.'nın, ilçede yakalandığında yanında ele geçirilen silahın, olayda kullanılan silah olmadığı belirlendi. Halit A.'nın, sorgusunda, olay sonrası ormanlık alana attığı ve şarjöründe tek mermi olan suç aleti silahın yerini ekiplere tarif ettiği öğrenildi. Polisler, bahse konu silahı ormanlık alanda buldu.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Haklarında ek gözaltı süresi alınan şüpheliler, tamamlanan sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye getirilen şüpheli Halit A., gazetecilere dönüp, “Çekmeyin” diye bağırdı.

Mustafa Bıyık

OYNAT 00:59 Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa Bıyık silahlı saldırıya uğradı Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, belediye binası önünde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.



Başkan Bıyık'a, yaklaşık 7 metre mesafeden bir kişi tabanca ile 5 el ateş edip kaçtı. Saldırıda Bıyık yara almazken, kurşunlar belediye binasının camlarına isabet etti.



Saldırının ardından Başkan Bıyık, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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