Yomra belediye başkanına silahlı saldırıda çarpıcı detay: Azmettiricisini arayıp ‘işlem tamam’ demiş

Kentte karıştığı pek çok suçtan sabıkası olan H.A’nın ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, dün sabah saatlerinde makam aracıyla belediye binasına geldi. Başkan Bıyık, araçtan indiği sırada H.A’nın silahlı saldırısına uğradı.

Yaklaşık 7 metre mesafeden tabanca ile 5 el ateş eden H.A, koşarak bölgeden kaçtı. Makam aracını kendisine siper eden Başkan Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kurşunlar belediye binasının camlarına ve çevredeki ATM'ye isabet etti.

DHA

Belediyeye ait güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası önce azmettirici olduğu öne sürülen T.K., ardından da tetiği çeken H.A. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÜNDEM Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırıda bulunan zanlı gözaltında

DHA

ZİLİNE BASTIĞI KADININ TELEFONUYLA GÖRÜŞMÜŞ

Soruşturma kapsamında saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Olay yerine yaklaşık 3 kilometre mesafede köy yolunda araçta polis ekiplerince yakalanan H.A’nın, olaydan sonra girdiği binada bir dairenin ziline bastığı, kapıyı açan kadından ‘husumetlilerim peşimde cep telefonunuzla görüşebilir miyim?’ diyerek cep telefonunu aldığı, ardından da T.K’yı arayıp ‘işlem tamam’ dediği belirtildi.

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DHA

Kadının ise çevrede kapsamlı incelemelerde bulunan cinayet bürosu ekipleriyle durumu paylaştığı, telefonda aranan numaradan yol çıkan ekiplerin önce T.K'yı, ardından da H.A’yı yakaladığı ifade edildi.

H.A’nın üzerinde bulunan suç aleti silahın, el yapımı ruhsatsız tabanca olduğu ve içerisinde mermiler yer aldığı tespit edildi.

GÜNDEM Bakan Soylu duyurdu: Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı düzenleyen zanlı yakalandı

DHA

İTİRAF ETTİ

Saldırının, ilçede ihalesi iptal edilen kültür merkezi inşaatı ile bağlantılı olduğu değerlendirilirken, şüphelilerin de sorguları sürüyor. Kentte karıştığı pek çok suçtan sabıkası olan H.A’nın ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği bildirildi. H.A.’nın ifadesinde kendisini azmettirenin olmadığını, saldırıyı belediye başkanından para isteyip alamadığı için gerçekleştirdiğini öne sürdü.

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DHA

Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa Bıyık

Azmettirici olmakla suçlanan şüpheli iddiaları reddetti

H.A, Başkan Mustafa Bıyık'ın, isteğini yerine getirmeyip, kendisini dikkate almadığını gerekçesiyle tabancayla ateş ettiğini söyledi. Diğer şüpheli T.A. ise suçlamaları reddetti. Haklarında ek gözaltı süresi alınan şüphelilerin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

FOTOĞRAF 12 Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, sabah saatlerinde makam aracıyla belediye binasına geldi. Başkan Bıyık, araçtan indiği sırada yaklaşık 7 metre mesafeden bir kişi tabanca ile 5 el ateş edip kaçtı. Saldırıda Başkan Bıyık yara almazken, kurşunlar belediye binasının camlarına isabet etti. Saldırının ardından Başkan Bıyık, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Bu arada saldırı anı belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganın bir süre gözetleme yaptığı, gelen belediye başkanı aracından inerken de tabanca ile ateş ettiği görüldü. Görüntülerde, Başkan Bıyık'ın makam aracının önüne eğilerek kurşunlardan kurtulduğu yer aldı. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Yomra Belediyesi’ne gelerek Başkan Bıyık'a 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. İYİ Partili Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, belediye binası önünde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Başkan Bıyık yara almazken, kurşunlar belediye binasının camlarına isabet etti. Polis ekipleri kaçan saldırganı arıyor. BiP'te paylaş

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