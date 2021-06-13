Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi tutuklandı

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı olayını gerçekleştiren zanlı Halit Aytekin (28) ile azmettiricisi olduğu iddia edilen Tolgahan Kılıç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan Halit Aytekin ve Tolgahan Kılıç Trabzon Adalet Sarayı'na getirildi.

Zanlılar, cumhuriyet savcılığınca alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

OYNAT 00:59 Yomra Belediye Başkanı İYİ Parti'li Mustafa Bıyık silahlı saldırıya uğradı Trabzon'un Yomra ilçesi Belediye Başkanı İYİ Partili Mustafa Bıyık, belediye binası önünde aracından indiği sırada silahlı saldırıya uğradı.



Başkan Bıyık'a, yaklaşık 7 metre mesafeden bir kişi tabanca ile 5 el ateş edip kaçtı. Saldırıda Bıyık yara almazken, kurşunlar belediye binasının camlarına isabet etti.



Saldırının ardından Başkan Bıyık, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

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Ne olmuştu?

Yomra Belediye binası önüne, 11 Haziran Cuma sabahı gelen Başkan Bıyık'a, makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edilmişti. Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden zanlının silahından çıkan kurşunlardan 4'ü binaya, biri de bankamatiğe isabet etmişti. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Olayın ardından kaçan şüpheli Halit Aytekin ile azmettiricisi olduğu ileri sürülen Tolgahan Kılıç güvenlik güçlerinin çalışması sonucu aynı gün yakalanmıştı.

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