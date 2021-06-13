Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırının zanlısı ve azmettiricisi tutuklandı

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a silahlı saldırı olayını gerçekleştiren zanlı Halit Aytekin (28) ile azmettiricisi olduğu iddia edilen Tolgahan Kılıç'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında emniyetten çıkarılan Halit Aytekin ve Tolgahan Kılıç Trabzon Adalet Sarayı'na getirildi.
Zanlılar, cumhuriyet savcılığınca alınan ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Ne olmuştu?
Yomra Belediye binası önüne, 11 Haziran Cuma sabahı gelen Başkan Bıyık'a, makam aracından indikten sonra şüpheli bir kişi tarafından silahla ateş edilmişti. Belediye binası yanındaki bankamatiklerin bulunduğu alandan ateş eden zanlının silahından çıkan kurşunlardan 4'ü binaya, biri de bankamatiğe isabet etmişti. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtulmuştu. Olayın ardından kaçan şüpheli Halit Aytekin ile azmettiricisi olduğu ileri sürülen Tolgahan Kılıç güvenlik güçlerinin çalışması sonucu aynı gün yakalanmıştı.