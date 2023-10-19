Yönetmen Tülay Gökçimen'den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: Açıkça katilden yana olmak!

Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi.
İşgalci İsrail, 13 gündür abluka altındaki Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden saldırmaya devam ediyor.
İsrail'in saldırısı sonrası, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona, Davut Yıldızlı ve I stand with Israel (İsrail'in yanındayım) ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı Instagram hesabından paylaştı.
Oyuncu Gal Gadot, diğer paylaşımlarında da İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivil Müslümanlara yönelik katliamlarını görmezden gelerek İsrail yanlısı paylaşımlarını sürdürdü.
'İsrail'in yanındayım' paylaşımını beğendi
İsrail'in katliamlarına sessiz kalamayan Türk ünlü isimlerden Filistin halkı için destek mesajları yağarken Burcu Esmersoy'un beğendiği bir paylaşım dikkat çekti.
Sunucu ve model Burcu Esmersoy ise İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın Davut Yıldızlı ve "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğendi. Yönetmen Tülay Gökçimen ise Burcu Esmersoy'un Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik İsrail'in yaptığı katliamları hatırlatıp Burcu Esmersoy'un İsrail'i desteklediğini iddia ederek tepki gösterdi.