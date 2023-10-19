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Yönetmen Tülay Gökçimen'den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi: Açıkça katilden yana olmak!

Terör devleti İsrail, günlerdir Batılı ülkelerden de aldığı güçle Gazze'de soykırım yapıyor. Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurarak savaş suçu işleyen İsrail'e Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından lanet mesajları yağmaya devam ederken, sunucu Burcu Esmersoy'un beğendiği bir paylaşım dikkat çekti. Yönetmen Tülay Gökçimen ise Esmersoy’un İsrail’i desteklediğini iddia ederek, Filistinlilere yapılan katliamları görmezden gelmesine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Pınar Görgü
14:08 . 19/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi.

Yönetmen Tülay Gökçimen’den Burcu Esmersoy’a İsrail tepkisi.

İşgalci İsrail, 13 gündür abluka altındaki Gazze'de kadın, çocuk, yaşlı demeden saldırmaya devam ediyor.


İsrail'in saldırısı sonrası, İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona, Davut Yıldızlı ve I stand with Israel (İsrail'in yanındayım) ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı Instagram hesabından paylaştı.


Oyuncu Gal Gadot, diğer paylaşımlarında da İsrail'in Gazze'deki Filistinli sivil Müslümanlara yönelik katliamlarını görmezden gelerek İsrail yanlısı paylaşımlarını sürdürdü.


'İsrail'in yanındayım' paylaşımını beğendi

İsrail'in katliamlarına sessiz kalamayan Türk ünlü isimlerden Filistin halkı için destek mesajları yağarken Burcu Esmersoy'un beğendiği bir paylaşım dikkat çekti.


Sunucu ve model Burcu Esmersoy ise İsrailli oyuncu Gal Gadot Varsona'nın Davut Yıldızlı ve "İsrail'in yanındayım" ifadelerinin yer aldığı paylaşımı beğendi. Yönetmen Tülay Gökçimen ise Burcu Esmersoy'un Gazze'deki Filistinli sivillere yönelik İsrail'in yaptığı katliamları hatırlatıp Burcu Esmersoy'un İsrail'i desteklediğini iddia ederek tepki gösterdi.



"Açıkça zalimden katilden yana olmak!"

Gökçimen, sosyal medya platformu Twitter/X'de Esmersoy'un "İsrail'in yanındayım" ifadesini beğendiğini gösteren ekran görüntüsünü paylaşarak
"Sunucu Burcu Esmersoy'un beğendiği gönderi! Yanında olduğu İsrail daha dün 1000'e yakın insanı katletti ve katledilenlerin çoğu kadın ve çocuktu. Filistin'i sevmeyebilirsin, Müslüman olmayabilirsin ama bu kadar açıkça zalimden katilden yana olmak insanlıktan nasip almamaktır! Elinde oyuncağı ile katledildi çocuklarımız! Merhamet etmeyebilirsin ama böyle açıktan destek vermek"
dedi.



#İsrail
#Filistin
#Tülay Gökçimen
#Burcu Esmersoy
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