Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı
ANTALYA

Yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı

Yorgana düşürdüğü sigaradan çıkan yangında ağır yaralandı

Antalya'da yatağa bağımlı yaşayan Bayram Akça, (77) elindeki sigaranın yorgana düşmesi sonucu çıkan yangında ağır yaralandı. Akça'yı alevlerin arasından itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber Merkezi DHA
Sİgara nedeniyle tutuşan yorgan yanmaya başlayınca ağır yaralandı.
Sİgara nedeniyle tutuşan yorgan yanmaya başlayınca ağır yaralandı.

Yangın, sabah saatlerinde, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi'ndeki Akça ailesinin evinde çıktı. Eşi ve torunuyla yaşadığı evde yatağa bağımlı halde hayatını sürdüren Bayram Akça sigara yaktı. Ancak sigara elinden yorgana düştü.

  • Tutuşan yorgan yanmaya başladı. Akça'nın yardım çığlıklarını duyan torunu, dedesini, üzerindeki yorganı yere atıp, dışarı çıkarmaya çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Bu sırada ihbar üzerine eve itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

DHA
Bayram Akça elindeki sigaranın yorgana düşmesi sonucu çıkan yangında ağır yaralandı.


Zemin kattaki daireye giren itfaiye ekipleri, Akça'yı alevler arasından çıkarıp, kurtardı.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan Akça, ilk müdahalesinin ardından Kepez Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. İtfaiye tarafından söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

Mehmet Ali'nin ameliyatlarına koronavirüs engeli: Çok heves etmişti
HAYAT
Mehmet Ali'nin ameliyatlarına koronavirüs engeli: Çok heves etmişti

Batman’da 7 bin fıstık fidesi kül oldu
GÜNDEM
Batman’da 7 bin fıstık fidesi kül oldu

Biçerdöverden çıkan kıvılcım 60 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi
GÜNDEM
Biçerdöverden çıkan kıvılcım 60 dönümlük ekili araziyi küle çevirdi
Abone Ol Google News
Sınır hattında kritik toplantı

Sınır hattında kritik toplantı

​Bakan Akar ve komuta kademesi operasyonun merkezinde.
Bir milyona geri sayım

Bir milyona geri sayım

Anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.
Gururlandıran fotoğraf

Gururlandıran fotoğraf

Brezilya'daki bir hastanede "MADE in Türkiye" yazısı görmek.
YKS reddi!

YKS reddi!

Danıştay kararını açıkladı.
Önce vatandaş<br>sonra kaymakamlık

Önce vatandaş
sonra kaymakamlık

​Büyükada'ya gelen Ekrem İmamoğlu protesto edildi.
Başarıyı <br>olumsuz etkiliyor

Başarıyı
olumsuz etkiliyor

LGS için geri sayım başladı.

Müjdeyi verdi

Müjdeyi verdi

​Bakan Kasapoğlu, 'yayıncı krizi'nin çözüldüğünü açıkladı.
Bakan Pakdemirli duyurdu

Bakan Pakdemirli duyurdu

Destek ödemeleri bugün 18.00'den sonra başlıyor.
Polis ve MİT'ten ortak operasyon

Polis ve MİT'ten ortak operasyon

Kırmızı bültenle aranan terörist, Şırnak'ta yakalandı.

​Bakan Soylu açıkladı: Artık taşımaya gerek kalmayacak.
Cezası 900 lira

Cezası 900 lira

​İstanbul'da ilçeden ilçeye farklılık gösteriyordu.

81 ilde 50 bin adet için ihaleye çıkılacak.

​Sermaye Piyasası Kurulu hukuki işlem başlattı.
İşçi katili PKK

İşçi katili PKK

​PKK son 70 günde 14 işçiyi şehit etti.

​​Nenad Bjelica, Fenerbahçe hakkında konuştu.

Koronavirüs sonrası indirim yarışı başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.