Gündem Yörük kız Müslüme 6 gündür aranıyor Kaçırılma ihtimali araştırılıyor
MERSİN

Yörük kız Müslüme 6 gündür aranıyor: 'Kaçırılma' ihtimali araştırılıyor

Mersin'de 10 Kasım'da kaybolan 3 yaşındaki Sarıkeçili Yörük kızı Müslüme Yağal'ı arama çalışmalarına devam ediliyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı ve drone destekli aramalarda Müslüme'nin henüz izine rastlanmazken, olayın üzerinden 5 gece geçti. 20 kilometrekarelik alandaki aramalarda bulunamayan Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerine savcılık kararıyla birçok kişinin ifadesine başvuruldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Yörük kız Müslüme 6 gündür aranıyor: Kaçırılma ihtimali araştırılıyor
Ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da konaklayacakları çadırı kurduktan sonra saat 17.00'de kızlarının kaybolduğunu fark etti. Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

Müslüme Yağal
DHA
Müslüme Yağal

İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, 20 kilometrelik alandan fazla bölgeyi tek tek tarıyor.

Müslüme Yağal
DHA
Müslüme Yağal

Yakınları Müslüme'den gelecek haberi beklerken, 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve drone destekli arama çalışmalarında henüz ize rastlanmadı.

DHA

ARAMA TARAMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

Kaymakam Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, sabahın erken saatlerinde yeniden arama tarama çalışmalarına başladı. Ekipler, sarp dağlık bölgedeki vadi, orman ve dağlık alanda çalışmasını sürdürürken, aramada iz takip ve kokuya duyarlı köpekler de kullanılıyor.

DHA

Çarşamba gününden bu yana devam eden tarama çalışmalarından sonuç elde edilememesi nedeniyle Müslüme'nin kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma kapsamında savcılık kararıyla birçok kişinin de ifadesine başvuruluyor.

Dört gün önce kaybolan Müslüme kaçırıldı mı? 200 kişilik ekip her yerde onu arıyor
FOTOĞRAF 10
Title
Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Mersin Gülnar'ın Yanışlı Mahallesi'ne göçen, Sarıkeçili Yörükler'den Yağal ailesi, 10 Kasım'da, konaklayacakları çadırı kurduktan sonra kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark etti.
Title
Çadırın önünde oynarken ortadan kaybolan minik kızı bulamayan aile, yardım istedi.
Title
Denizden 75 metre yükseklikteki dağlık ve ormanlık alanda kayıp kızı bulmak için bölgeye Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 uçak ve insansız hava araçları sevk edildi.
Title
Hava araçları bölgeyi tararken, karadan 5 jandarma timi, 1 komando timi, AFAD, AKUT, itfaiye ve sağlık ekipleri, arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Title
Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında iz takip ile kadavra köpekleri de kullanılıyor.
Title
KAÇIRILMA İHTİMALİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR<br><br>Jandarma ekipleri, bölgede arama çalışmalarını yürütürken bir taraftan da olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.
Title
Ekipler, bugüne kadar dağlık bölgedeki 10 kilometrekarelik alanın taranmasına rağmen hiçbir ize ulaşılamayınca minik kızın kaçırılma ihtimalini de değerlendirmeye aldı.
Title
Bölgenin sarp kayalık ve ağaçlık olduğu, bu nedenle Müslüme'nin, çadırların olduğu alandan çok fazla uzaklaşma ihtimalinin bulunmadığı üzerinde duruluyor.
Title
Title
Dört gün önce kaybolan Müslüme kaçırıldı mı? 200 kişilik ekip her yerde onu arıyor
Mersin'in Gülnar ilçesinde, 4 gün önce ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. 200 kişilik ekip, 10 kilometrekarelik dağlık alanı havadan ve karadan tararken, Müslüme'den ize rastlanılmadı. Minik kızın kaçırılma ihtimali de değerlendiriliyor.
Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım

'Kardeşlerimle teröre karşı savaşacağım'

​Terörün pençesinden kurtulan Mustafa asker olacak.
Hürmüz Boğazında tehlikeli yakınlaşma

Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli yakınlaşma

​İran helikopteri ABD savaş gemisi USS Essex'i taciz etti.
Şehir planı 3 ay sonra tamam

Şehir planı 3 ay sonra tamam

​Kanal İstanbul'da geri sayım.
Soru çalamayınca fırça yediler

Soru çalamayınca fırça yediler

​Gülen: Neden sıfır çektiniz?
Savaşa hazırlık

Savaşa hazırlık

​Ukrayna-Rusya hattında gerilim tırmanıyor.
Tarihi bırak bugün için helallik dile

Tarihi bırak bugün için helallik dile

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP liderine bu sözlerle tepki gösterdi.

Yaşasın ekmek!

Yaşasın ekmek!

​“Yaşasın Taliban!” sloganına şoförümüz “Yaşasın Ekmek!” diye karşılık verdi.

Bayrağın mavisini değiştirdi

Bayrağın mavisini değiştirdi

Macron, mavi-beyaz-kırmızı Fransa bayrağının parlak mavisini 'koyu lacivert'e çevirdi.

Hastane önü açıkhava AVM’si

Hastane önü  açıkhava AVM’si

Ne ararsanız bulmak mümkün.
KKTC 38. yaşında

KKTC 38. yaşında

Ersin Tatar: Özgür yaşadığımız vatana sahipsek bu Mücahit ve Mehmetçik sayesindedir.
AK Parti strateji ekibi kurdu

AK Parti strateji ekibi kurdu

​Muhalefetin yalanlarıyla mücadele edip saha analizi yapacak.
Bakü’ye iş adamı çıkarması

Bakü’ye iş adamı çıkarması

​Uluslararası İş Forumu'nun 25'inci toplantısı Azerbaycan'da yapıldı.
Kırmızı küre Türk Telekom oldu

Kırmızı küre Türk Telekom oldu

​AKM'nin simgesi kırmızı kürenin bulunduğu opera salonu Türk Telekom'un adını taşıyacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.