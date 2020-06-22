Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yozgatta maske takma zorunluluğu getirildi
YOZGAT

Yozgat'ta maske takma zorunluluğu getirildi

Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 Haziran'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ziya Polat başkanlığında il genelinde koronavirüs salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında olağanüstü toplandığı bildirildi.

Koronavirüs ile ilgili mücadelede anılan tedbirlerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla daha önceden alışveriş merkezlerinde, pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde, ticari taksilerde maske takma zorunluluğu getirilmiştir. İlgi hıfzıssıhha kararları ile getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak, Yozgat il sınırları içerisinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren maske takmanın zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza ülke gelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

Sağlıklı sporun ip uçları
HAYAT
Sağlıklı sporun ip uçları
Abone Ol Google News
Evi hasar görenlere 5 bin lira

Evi hasar
görenlere 5 bin lira

Sel felaketinin ardından hemen adım atıldı.
Tatile çıkacaklar dikkat

Tatile çıkacaklar dikkat

​İşte meşhur tatil beldelerinin koronavirüs yoğunluk haritası...
Operasyondan yeni görüntüler

Operasyondan
yeni görüntüler

​Terör inleri tek tek imha ediliyor.
İstanbul için <br>sarı uyarı

İstanbul için
sarı uyarı

​Hava durumu potansiyel tehlikeli.
Topu <br>kaç saniye tuttu?

Topu
kaç saniye tuttu?

Futbol kamuoyunu ikiye bölen karar.
Çok konuşulacak <br>PKK-PYD itirafları

Çok konuşulacak
PKK-PYD itirafları

"Hiç sevmiyorum. ​Türklerden de kaçtılar..."

Fıkra gibi

Fıkra gibi

​Maskesiz yakalanan genç: Soyadımı bilmiyorum memur bey...
Danıştay 'müze' kararı alsa da...

Danıştay 'müze' kararı alsa da...

​Yusuf Halaçoğlu, Ayasofya formülünü açıkladı

Çok iyi toparlandık, yılı beklentilerin üstünde tamamlayacağız.
İzmir'i<br>'koparma' projesi!

İzmir'i
'koparma' projesi!

Tunç Soyer'in ayrı bayrak ve para çalışması ortaya çıktı.
Eğitim uçağı düştü!

Eğitim uçağı düştü!

​İki pilotun paraşütle atladığı anlar kameralara yansıdı.
Çantasından çıkardı

Çantasından çıkardı

Çin'den tedarik edilemeyince Türkiye'de üretildi.

​Dünya Kupası'nda Türkiye'yi sevince boğan o an.
Belediye <br>dilekçe bekliyor!<br>

Belediye
dilekçe bekliyor!

Kapaklı'daki Erbakan büstü tartışmaya neden oldu

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.