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Gündem Rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağı için tehlikeli tırmanış
YOZGAT

Yozgat'ta rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağı için tehlikeli tırmanış

Rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağı için tehlikeli tırmanış

Yozgat'ta bir İlkokulu'nun ikinci katındaki pencereye asılan, ancak rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağı, pencere korkuluklarına tırmanan lise öğrencileri tarafından düzeltildi.

Haber Merkezi DHA
Yozgatta rüzgar nedeniyle katlanan Türk bayrağı için tehlikeli tırmanış
Okulun kapalı olması nedeniyle öğrencilerin bu tehlikeli tırmanışı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Yozgat'ta lise öğrencilerinin, okulun dış cephesinde katlanmış Türk bayrağını düzeltmeye çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Yavuz Selim İlkokulu'nun 2'nci katındaki pencerede asılı bulunan Türk bayrağının, rüzgar nedeniyle katlandığını gören lise öğrencileri, düzeltmek için büyük çaba sarfetti.

Okulun alt kat pencere demirlerine tırmanan öğrencilerden Doğuhan Çanakçı, önce bir arkadaşını omzuna alarak yaklaşık 6 metre yükseklikteki bayrağı düzeltmeye çalıştı.

Okulun kapalı olması nedeniyle öğrencilerin bu tehlikeli tırmanışı gerçekleştirdiği öğrenildi.
DHA
Okulun kapalı olması nedeniyle öğrencilerin bu tehlikeli tırmanışı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Arkadaşı yukarı tırmanamayınca, Çanakçı, diğer arkadaşı Hüseyin Ünal'ı omzuna alarak kaldırdı. Ünal, uzanarak bayrağı düzettikten sonra indi.

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