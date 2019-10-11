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YPG/PKK'lı teröristlerden Mardin'in Nusaybin ilçesine havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

YPG/PKK'lı teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen havanlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
YPG/PKK'lı teröristler, sivillere havanlı saldırısı gerçekleştirdi.
YPG/PKK'lı teröristler, sivillere havanlı saldırısı gerçekleştirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

AA
Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı: Suruç'ta havan mermili saldırıda 2 kişi şehit oldu
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YPG/PKK yine sivilleri hedef aldı: Suruç'ta havan mermili saldırıda 2 kişi şehit oldu

AA
Saldırıda, çok sayıda sivil yaralandı.
  • Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgali altındaki bir bölgeden, Nusaybin ilçesine sivillerin olduğu noktaya havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, çok sayıda sivil yaralandı.

Bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

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