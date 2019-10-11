YPG/PKK'lı teröristlerden Mardin'in Nusaybin ilçesine havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı YPG/PKK'lı teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı Mardin'in Nusaybin ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerce sivillere yönelik düzenlenen havanlı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Haber Merkezi 11 Ekim 2019, 17:03 Son Güncelleme: 11 Ekim 2019, 17:46 AA