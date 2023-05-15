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YSK Başkanı duyurdu: Türkiye 28 Mayıs'ta seçime gidiyor

YSK Başkanı Yener, son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, ''Saat 15:15 itibarıyla yurt içi sandık %100 oranında açılmış olup yurt içi yüzde 84,92 olarak gerçekleşti. Yurt dışında ise %52,60 oranında bir katılım gerçekleşti. Yurt dışında 35 bin 875 bin oy. Kesin olmayan sonuçlara göre yurt içi yüzde 49,62, Kılıçdaroğlu 44,89 Oğan, %5.17, İnce'nin %0.44 oy aldığı görülmüştür. 28 Mayıs Pazar günü 2. tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir'' ifadelerini kullandı.

15:37 . 15/05/2023 Pazartesi
AA
YSK Başkanı Ahmet Yener.

YSK Başkanı Ahmet Yener.

YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamalarından satır başlıkları;

14 Mayıs 2023 tarihinde cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçimleri tüm yurtta sorunsuz gerçekleşmiştir. Bu seçim sürecinde zorlu bir çalışma dönemi gerçekleştiren arkadaşlarıma ve kurum personeline teşekkür ediyorum.


Bu süreçte olgunlukla sonuçları bekleyen Türk milletine teşekkür ediyoruz.


Saat 15:15 itibarıyla yurt içi sandık %100 oranında açılmış olup yurt içi yüzde 84,92 olarak gerçekleşti. Yurt dışında ise %52,60 oranında bir katılım gerçekleşti. Yurt dışında 35 bin 875 bin oy. Kesin olmayan sonuçlara göre yurt içi yüzde 49,62, Kılıçdaroğlu 44,89 Oğan, %5.17, İnce'nin %0.44 oy aldığı görülmüştür.


28 Mayıs Pazar günü 2. tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir.


Ülkemizde ilk defa gerçekleşecek 2. tur hakkın kısa bilgi vermek istiyorum. Geçici aday listesinin ilan edilmesinden sonra geçici aday ikamesine ilişkin sürecin belirlenmesine, son 2'ye kalan adaylardan herhangisinin adaylıktan çekilmesi halinde yerine bir sonraki adayın... Oy pusulaları sıralamada herhangi bir değişiklik olmayacak. Sıralamadaki adayın çekilmesi halinde diğer adayın bulunması şeklinde yer almaktadır. Sayın Erdoğan 1. sırada, sayın Kılıçdaroğlu 2.sırada yer alacak. Propaganda süreci başlamış bulunmaktadır.


Ayrıntılar geliyor...

14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta
14 Mayıs seçimi oy oranları ve dakika dakika son gelişmeler: 81 il 922 ilçeden anlık sonuçlar Yeni Şafak'ta

14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için sandık başında gitti. Sandıklar 17.00 itibarıyla kapandı ve seçim sonuçları için geri sayım başladı. 14 Mayıs seçim sonuçları ilan edildiğinde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Ata İttifakı adayı Sinan Oğan veya Millet İttifakı ile Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Seçim sonuçları açıklanmaya başlandığı andan itibaren Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları il il, ilçe ilçe ve bölge bölge canlı ve anlık olarak yenisafak.com'da yer alan seçim sonuçları sayfasından güncel veriler ile takip edilebilecek. Vatandaşlar sandıkların kapanması ile, 'Kim kazandı? 14 Mayıs seçim sonuçları' şeklinde aramalarını yoğunlaştırdı. İşte seçim sonuçları, oy oranları ve 'Kim kazandı?' sorusunun yanıtı...

Fatih İlçe Seçim Kurulu önünde hareketli dakikalar
Fatih İlçe Seçim Kurulu önünde hareketli dakikalar

FATİH'te motosikletli iki şüpheliyi durdurmak için polis havaya ateş açtı. Yere düşen motosikletteki iki şüpheli yakalandı. İlçe seçim kuruluna oy torbalarının taşınması sebebiyle çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, seçim kurulu önüne doğru gelen motosiklettekilere dur ihtarında bulundu. Ancak motosikletin sürücüsü polisin dur ihtarına uymadı. Bunun üzerine ekipler kaçan sürücüyü durdurmak için havaya ateş açtı. Yere düşen motosiklettekilere doğru onlarca polis silahını çekerek koştu. Motosiklet sürücüsü Ferhat Ç. ve arkadaşı gözaltına aldı. Ferhat Ç.'nin alkollü ve ehliyetsiz olduğu için polisten kaçtığı öğrenildi. Ferhat Ç. hakkında işlem yapılırken arkadaşı serbest bırakıldı.

#YSK
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