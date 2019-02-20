Olay, 2 Aralık 2017’de Gökçebey Yeni Mahalle’de yaşandı. Eşinden boşandıktan sonra 1’i erkek 2 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan Güngör Kaçar, çalışmak için olay tarihinden 2 ay önce Kocaeli’nin Derince ilçesinden Zonguldak’ın Gökçebey ilçesine göç etti. Bir pide fırınında işe giren Kaçar’ın 4 yıl önce boşandığı Gülay Gökdemir, çocuklarını görmek için eve geldi. Ancak ikili arasında tartışma çıktı.

Betül Kaçar ve Gülay Gökdemir

EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRDÜ

Büyüyen tartışma sırasında Güngör Kaçar, evde bulunan tabancayı alıp, Gülay Gökdemir ile çocukları B.K. (15) ve kızı Betül Kaçar’a (11) art arda ateş etti. Gülay Gökdemir ve Betül Kaçar, olay yerinde hayatlarını kaybederken, babasının kurşunlarından komşuya kaçarak kurtulan eski çiftin oğulları B.K. ağır yaralandı. .

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Kaçar’ın karnından yaralı halde alt kattaki komşularına kaçan oğlunun peşinden giderken merdivenlerde gördüğü komşularına “Yukarıda katliam yaptım” dediği ifade edildi. Davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Güngör Kaçar ve avukatı katıldı. mahkeme, Güngör Kaçar’ı eski eşi Gülay Gökdemir’i öldürmekten müebbet, kızı Betül Kaçar’ı öldürmekten de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Kaçar’ı oğlu B.K.’yi da öldürme kastıyla yaraladığına kanaat getirerek, 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.