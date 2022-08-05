Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Buna göre, 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.
Ayrıca, 40 general ve amiralin ise görev süreleri bir yıl uzatıldı.
Buna göre, 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi.
Ayrıca, 40 general ve amiralin ise görev süreleri bir yıl uzatıldı.
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