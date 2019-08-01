YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

Gündem

2 bin 500 polis adayı alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2019-2020 eğitim-öğretim dönemi için 2 bin 250 erkek, 250 kadın olmak üzere toplam 2 bin 500 öğrenci alımı yapacak. Ön başvuru 5-19 Ağustos tarihleri arasında e-devlet şifresi ile internet üzerinden yapılacak.