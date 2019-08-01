Gündem YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak
POLİTİKA

Yüksek Askeri Şura Toplantısı bugün yapılacak

YAŞ, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

YAŞ Toplantısı bugün saat 13:00'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri’nde albay, general ve amirallere ilişkin terfi, temdit, atama ve emeklilik kararları görüşülecek.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplanacak.

TERFİ VE ATAMALAR GÖRÜŞÜLECEK

Türk Silahlı Kuvvetlerindeki terfi ve atama dosyalarının ele alınacağı toplantıya, YAŞ üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri toplantı öncesinde ise Anıtkabir’i ziyaret edecek.

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